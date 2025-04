11 ігор на ПК і консолі, які миттєво знімуть стрес після важкого дня

Stardew Valley

Доступні платформи: Xbox One, PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, iOS, Android, Windows, Mac, Linux

Можливо, це одна з найзатишніших ігор усіх часів. Цей яскравий симулятор фермерства дозволяє вам втекти від міського життя, вирощувати культури, розводити тварин і навіть заводити сім'ю.

Найкраще в Stardew Valley те, що вам не потрібно брати участь у всіх аспектах гри, якщо ви цього не хочете. Є багато задоволення в простій радості збору врожаю, заробітку грошей щодня. До того ж, ви можете грати з друзями в багатокористувацькому режимі.

Stardew Valley (фото: CNET)

Spiritfarer

Доступні платформи: Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch, iOS, Android, Windows, Mac, Linux

У ролі Стелли, нового Спірітфара, ви потоваришуєте з унікальними персонажами, допоможете виконати їхні останні бажання і попрощатися, поки будуєте і керуєте своїм власним кораблем.

Прекрасна, намальована вручну графіка і повільний темп створюють комфортну атмосферу, яка змусить вас посміхнутися. Spiritfarer - це одночасно симулятор керування та емоційна пригода.

Spiritfarer (фото: CNET)

Dragon Age: The Veilguard

Доступні платформи: PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X, Windows

Перша нова гра в серії Dragon Age за десятиліття переносить гравців назад у Тедас, де межі між реальністю і Межею небезпечно розмиті. У складі Вейлгварда ви створите свого персонажа, виберете фракцію і досліджуєте красиві ландшафти, повні таємниць, з безліччю ворогів, яких потрібно перемогти.

Прийняті вами рішення не завжди будуть легкими, і шлях до розчарованого мага і лиходія Соласа буде непростим.

Dragon Age: The Veilguard (фото: CNET)

Baldur's Gate 3

Доступні платформи: PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X, Windows, Mac

У цій грандіозній пригоді кожне ваше рішення впливає на подорож і змінює світ, який ви досліджуєте.

З використанням покрокових боїв, натхненних Dungeons & Dragons, вам доведеться долати складні бої, вирішувати заплутані головоломки і формувати несподівані альянси.

Baldur's Gate 3 (фото: CNET)

A Little to the Left

Доступні платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One, Windows, Mac

A Little to the Left - це чарівна головоломка, яка приносить задоволення від простих, але захопливих завдань з організації, як-от вирівнювання та розставляння рамок (звідси й назва).

Кожна головоломка вносить порядок у хаотичний світ. Ідеально для любителів спокійних ігор, A Little to the Left нагадає вам зробити паузу і розслабитися/

A Little to the Left (фото: CNET)

Super Mario Odyssey

Доступні платформи: Nintendo Switch

Як і більшість ігор Mario, Super Mario Odyssey - це легкий платформер з унікальною родзинкою.

Від міських пейзажів (з приголомшливою музикою) до пустельних дюн, кожна локація сповнена незабутніх моментів, які змусять вас повертатися знову і знову.

Super Mario Odyssey (фото: CNET)

Astro Bot

Доступні платформи: PlayStation 5

Astro Bot, можливо, одна з найвеселіших ігор, що коли-небудь з'явилися на PlayStation. Візьміть на себе роль щасливого робота, досліджуючи світи, засновані на різних елементах, сповнені відсилань до інших ігор PlayStation, апаратного забезпечення і поп-культури минулих років.

Стрибайте, ухиляйтеся і досліджуйте яскраві 3D-світи, які здаються нібито вирвані прямо з нового платформера Mario.

Astro Bot (фото: CNET)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Доступні платформи: Nintendo Switch

Ця улюблена гра для Switch кардинально змінює традиційний геймплей Zelda, пропонуючи відкритий світ, який водночас величезний і красивий. Досліджуйте руїни приреченого Хайрула, намагаючись розкрити секрет, що стоїть за знищенням його нового ворога.

У центрі всього цього стоїть зворушлива історія, проте справжнє задоволення полягає в дослідженні кожної території, щоб розкрити приємні секрети та насолодитися тишею величезних пейзажів.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (фото: CNET)

Genshin Impact

Доступні платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S, Xbox Series X, Windows, iOS, Android

Ця безкоштовна гра з відкритим світом переносить вас у Тейват, де ви можете брати участь у величезній RPG-пригоді. У грі є унікальні персонажі, кожен зі своїми здібностями, і ви можете вибирати своїх фаворитів і перемикатися між ними.

Genshin Impact (фото: CNET)

No Man's Sky

Доступні платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, Mac

Ця величезна гра-дослідження надає вам пісочницю вселенського масштабу, де ви можете подорожувати незліченними планетами, кожна з яких має унікальні екосистеми, інопланетних істот і здобич.

Ви отримуєте практично нескінченні поліпшення, багато знайомих механік виживання та багатокористувацький режим для гри з друзями, що робить No Man's Sky унікальним досвідом, який з кожним оновленням тільки розширюється.

No Man's Sky (фото: CNET)

The Elder Scrolls 5: Skyrim

Доступні платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, Windows

Ця рольова гра серії The Elder Scrolls переносить вас у сувору землю Тамріель, сповнену драконів, де ви можете слідувати своїй долі або блукати лісами, сніговими горами і галасливими містами.

Ви володієте силами, які дають змогу битися з легендарними істотами, якщо правильно розподілите свої можливості. Кожен вибір і шлях, який ви оберете, робить вашу подорож унікальною, пропонуючи безліч варіантів для різних стилів гри.

The Elder Scrolls 5: Skyrim (фото: CNET)