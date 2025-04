11 игр на ПК и консоли, которые мгновенно снимут стресс после тяжелого дня

Stardew Valley

Доступные платформы: Xbox One, PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, iOS, Android, Windows, Mac, Linux

Возможно, это одна из самых уютных игр всех времен. Этот яркий симулятор фермерства позволяет вам уйти от городской жизни, выращивать культуры, разводить животных и даже заводить семью.

Лучшее в Stardew Valley то, что вам не нужно участвовать во всех аспектах игры, если вы этого не хотите. Есть много удовольствия в простой радости сбора урожая, заработка денег каждый день. К тому же, вы можете играть с друзьями в многопользовательском режиме.

Stardew Valley (фото: CNET)

Spiritfarer

Доступные платформы: Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch, iOS, Android, Windows, Mac, Linux

В роли Стеллы, нового Спиритфара, вы подружитесь с уникальными персонажами, поможете выполнить их последние желания и попрощаться, пока строите и управляете своим собственным кораблем.

Прекрасная, нарисованная вручную графика и медленный темп создают комфортную атмосферу, которая заставит вас улыбнуться. Spiritfarer - это одновременно симулятор управления и эмоциональное приключение.

Spiritfarer (фото: CNET)

Dragon Age: The Veilguard

Доступные платформы: PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X, Windows

Первая новая игра в серии Dragon Age за десятилетие переносит игроков обратно в Тедас, где границы между реальностью и Пределом опасно размыты. В составе Вейлгварда вы создадите своего персонажа, выберете фракцию и исследуете красивые ландшафты, полные тайн, со множеством врагов, которых нужно победить.

Принятые вами решения не всегда будут легкими, и путь к разочарованному магу и злодею Соласу будет непростым.

Dragon Age: The Veilguard (фото: CNET)

Baldur's Gate 3

Доступные платформы: PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X, Windows, Mac

В этом грандиозном приключении каждое ваше решение влияет на путешествие и изменяет мир, который вы исследуете.

С использованием пошаговых боев, вдохновленных Dungeons & Dragons, вам предстоит преодолевать сложные сражения, решать запутанные головоломки и формировать неожиданные альянсы.

Baldur's Gate 3 (фото: CNET)

A Little to the Left

Доступные платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One, Windows, Mac

A Little to the Left - это очаровательная головоломка, которая приносит удовлетворение от простых, но увлекательных задач по организации, таких как выравнивание и расставление рамок (отсюда и название).

Каждая головоломка вносит порядок в хаотичный мир. Идеально для любителей спокойных игр, A Little to the Left напомнит вам сделать паузу и расслабиться/

A Little to the Left (фото: CNET)

Super Mario Odyssey

Доступные платформы: Nintendo Switch

Как и большинство игр Mario, Super Mario Odyssey - это легкий платформер с уникальной изюминкой.

От городских пейзажей (с потрясающей музыкой) до пустынных дюн, каждая локация полнится незабываемыми моментами, которые заставят вас возвращаться снова и снова.

Super Mario Odyssey (фото: CNET)

Astro Bot

Доступные платформы: PlayStation 5

Astro Bot, возможно, одна из самых веселых игр, когда-либо появившихся на PlayStation. Возьмите на себя роль счастливого робота, исследуя миры, основанные на различных элементах, полные отсылок к другим играм PlayStation, аппаратному обеспечению и поп-культуре прошлых лет.

Прыгайте, уворачивайтесь и исследуйте яркие 3D-миры, которые кажутся будто бы вырваны прямо из нового платформера Mario.

Astro Bot (фото: CNET)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Доступные платформы: Nintendo Switch

Эта любимая игра для Switch кардинально меняет традиционный геймплей Zelda, предлагая открытый мир, который одновременно огромен и красив. Исследуйте руины обреченного Хайрула, пытаясь раскрыть секрет, стоящий за уничтожением его нового врага.

В центре всего этого стоит трогательная история, однако настоящее удовольствие заключается в исследовании каждой территории, чтобы раскрыть приятные секреты и насладиться тишиной огромных пейзажей.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (фото: CNET)

Genshin Impact

Доступные платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S, Xbox Series X, Windows, iOS, Android

Эта бесплатная игра с открытым миром переносит вас в Тейват, где вы можете участвовать в огромном RPG-приключении. В игре есть уникальные персонажи, каждый со своими способностями, и вы можете выбирать своих фаворитов и переключаться между ними.

Genshin Impact (фото: CNET)

No Man's Sky

Доступные платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, Mac

Эта огромная игра-исследование предоставляет вам песочницу вселенского масштаба, где вы можете путешествовать по бесчисленным планетам, каждая из которых имеет уникальные экосистемы, инопланетных существ и добычу.

Вы получаете практически бесконечные улучшения, много знакомых механик выживания и многопользовательский режим для игры с друзьями, что делает No Man's Sky уникальным опытом, который с каждым обновлением только расширяется.

No Man's Sky (фото: CNET)

The Elder Scrolls 5: Skyrim

Доступные платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, Windows

Эта ролевая игра серии The Elder Scrolls переносит вас в суровую землю Тамриэль, полную драконов, где вы можете следовать своей судьбе или блуждать по лесам, снежным горам и шумным городам.

Вы обладаете силами, которые позволяют сражаться с легендарными существами, если правильно распределите свои возможности. Каждый выбор и путь, который вы выберете, делает ваше путешествие уникальным, предлагая множество вариантов для разных стилей игры.

The Elder Scrolls 5: Skyrim (фото: CNET)