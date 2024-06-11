10 ігор, які допоможуть розслабитися та забути про стрес

Candy Crush Saga

Ціна: Безкоштовно з рекламою та вбудованими покупками

Candy Crush - популярна гра-антистрес, в якій потрібно пересувати різнокольорові цукерки, щоб збирати ряди із трьох і більше однакових. Гра настільки захоплююча, що в неї грають люди різного віку.

Музичний супровід також сприяє розслабленню, особливо коли виходить набрати високий рахунок. Більш того, завдяки продуманому ігровому процесу Candy Crush можна назвати і додатком для тренування мозку.

Однак будьте обережні: Candy Crush викликає звикання. Почавши грати, ви можете годинами не випускати телефон із рук. Тому головне - дотримуватися почуття міри.

Доступність: Web, Android та iOS

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Spider Solitaire

Ціна: Безкоштовно

Spider Solitaire - це популярний різновид класичного пасьянсу "Solitaire", в якому гравцям належить розкласти всі карти зі спадання рангу (від Короля до Туза) однієї масті, щоб потім прибрати їх з ігрового поля.

Ця гра славиться своїми антистресовими властивостями, оскільки вимагає концентрації та стратегічного мислення, що допомагає відволіктися від тривожних думок та подарувати заспокійливий, медитативний ефект.

Поєднання досяжних цілей, необхідності вирішення завдань та задоволення від очищення поля роблять Spider Solitaire не тільки розумово стимулюючою, а й розслаблюючою, приємною грою для тих, хто хоче відволіктися від повсякденних турбот.

Solitaired пропонує гру на зручній платформі, де гравці можуть вибирати фони та колоди карт на свій смак, а також спробувати інші види пасьянсів.

Доступність: Android

Spider Solitaire (фото: Traqq Time Tracker)

Bubble Wrap

Ціна: Безкоштовно

Bubble Wrap - це безкоштовна гра-антистрес, яка подарує вам задоволення від лопання бульбашок! Вона імітує справжню пухирчасту плівку, і лопати ці пухирці можна нескінченно. У грі Bubble Wrap доступні три міні-ігри:

Швидка: У вас є одна хвилина, щоб лопнути якнайбільше бульбашок

Лусні 500: треба якнайшвидше луснути 500 бульбашок

Лусні все: потрібно луснути більше 2000 бульбашок

Гра так само захоплює, як і лопання справжньої пухирчастої плівки! Ви можете змінювати розмір бульбашок, і при цьому змінюватиметься звук їх лопання. Можна навіть лопати кілька бульбашок одночасно.

Доступність: App Store для iOS та iPad

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Flow Free

Ціна: Безкоштовно з рекламою та вбудованими покупками

Після важкого дня Flow Free допоможе вам заспокоїтись. Все, що вам потрібно зробити, це поєднати дві однакові фішки трубами. Гра справді розслаблює, а приємний звуковий супровід допоможе вам зосередитися. Щоб вирішити головоломку, потрібно покрити все поле трубами, що з'єднують відповідні кольори.

Однак є одне правило: труби не повинні перетинатися, а всі клітини мають бути задіяні.

У міру проходження гри складність головоломок зростає і на пізніх рівнях гра може стати справжнім випробуванням. Так що, якщо ваша мета - зняти стрес, краще поки що пограти на початкових рівнях.

Доступність: Web, Android та iOS

Скріиншот

Pigment

Ціна: безкоштовна пробна версія 7 днів, потім 1,90 доларів на тиждень

Pigment - це додаток-розмальовка для дорослих, яка дозволяє розфарбовувати зображення безліччю відтінків.

Розфарбовуючи, ви пробуджуєте свою творчу енергію і можете експериментувати будь-якими кольорами. Більше того, ви можете регулювати відтінки за допомогою повзунка, досягаючи ідеального тону.

Спокійна фонова музика створює атмосферу медитації, поки ви творите барвисті візерунки. Ви навіть можете імпортувати власні малюнки і розфарбовувати їх прямо в додатку. Pigment - ідеальний додаток для зняття стресу, коли ви відчуваєте себе вимотаними.

Доступність: Android та iOS

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My Oasis

My Oasis - це розслаблююча гра-клікер, в якій ви будуватимете острови, занурюючись в атмосферу умиротворюючих звуків та заспокійливої музики. Гра дозволить створити острів вашої мрії.

Це не просто розвага, а справжній порятунок від стресу. Неквапливий ігровий процес супроводжується приємною графікою. Ви можете додавати на острови дерева, квіти та тварин. У міру того, як ваш оазис розростатиметься, а острів оживатиме, стрес поступово зникатиме.

Доступність: Android та iOS

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Shadowmatic

Ціна: Безкоштовно з покупками в Google Play, 3.99 доларів в App Store для iOS, iPad та Apple TV

Shadowmatic - це креативна гра, яка зможе розбудити вашу уяву. Повертайте абстрактні зображення, щоб знайти відомі фігури в тіні, що відкидаються ними. При цьому тіні повинні відповідати навколишньому становищу.

Shadowmatic - це не просто гра, а захоплюючий спосіб зняти стрес, відкриваючи для себе несподівані образи, що зачаровують. Гра пропонує різні ігрові області, кожна з яких відрізняється унікальною концепцією, атмосферою та музичним супроводом.

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Zenge

Ціна: 0,99 доларів

Zenge - це одиночна гра-головоломка, що оповідає історію Еона, самотнього мандрівника, загубленого між світами та часом. Розповідь ведеться за допомогою чарівної музики та зображень.

Гра створена виключно для розслаблення, тому в ній немає очок, зірок, лічильника ходів або будь-яких відволікаючих факторів. Просто скачайте та почніть грати.

Ваше завдання - лише правильно з'єднати різні фігури.

Доступність: Windows, macOS, Linux, App Store, Google Play та Steam

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Jigsaw Puzzle

Ціна: безкоштовно

Jigsaw Puzzle - це класична гра-головоломка, яку люблять багато хто. Суть гри полягає в тому, щоб пересувати фрагменти по дошці, з'єднуючи їх один з одним, поки не вийде ціле зображення. Це практично те саме, що збирати справжній пазл, тільки носити його з собою можна будь-куди, не побоюючись втратити деталі.

Доступність: iOS та Android

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Monument Valley

Ціна: безкоштовно з рекламою та вбудованими покупками

Любите оптичні ілюзії та незвичайні об'єкти? Тоді вам точно сподобається Monument Valley! Ця інді-головоломка занурить вас у чарівний світ неможливої архітектури, де вам доведеться провести принцесу Іду по заплутаним лабіринтам.

Ваше завдання - відкрити приховані шляхи, розгадати оптичні ілюзії та перехитрити загадкових людей-воронів. Ведіть принцесу вперед, переміщаючи фрагменти головоломки, що обертаються, насолоджуючись захоплюючим ігровим процесом. Monument Valley - чудова гра для того, щоб зняти напругу та поринути у світ фантазій.

Доступність: iOS та Android

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