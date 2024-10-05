10 фраз, які змусять жінку закохатися у вас до нестями

1. Я пішов у лікарню та зробив рентген. І знаєш, що знайшли лікарі? Ти у моєму серці. Лікар сказав, що з тобою у моєму серці мені завжди буде добре.

2. Ти можеш завжди на мене розраховувати, кохана, тому що я завжди буду поруч, незалежно від того, що тобі потрібно.

3. Я справді ніколи не думав, що буду відчувати щось таке сильне та ніжне до когось. Але потім з'явилася ти. Й ти змусила мене повірити у споріднені душі.

4. Іноді я дивлюся на тебе і не можу повірити, що ти зі мною. Що я зробив у цьому житті, щоб заслужити такій неймовірний подарунок долі - тебе.

5. Життя без тебе не варте життя. Я відчуваю себе щасливим і повним сил тільки тоді, коли ти зі мною.

6. Коли я згадую, що хочу провести з тобою решту свого життя, я починаю сумувати за тобою, тому що хочу, щоб ця решта мого життя вже була зараз.

7. Коли тебе немає поруч, моє життя - неповний пазл. Ти - найбільша відсутня частина моєї головоломки. І коли ти поруч, все стає на свої місця.

8. Ти справжній скарб у моєму житті, бо ти - найдорожче, що у ньому є.

9. Ти не просто моя кохана. Ти мій найкращий друг, та, кому я можу довіряти та хто завжди мене підтримує. Та, на кого я можу покластися абсолютно у всьому, і кохання всього мого життя. Ти для мене все.

10. Коли я з тобою, я відчуваю себе найсильнішою людиною на землі. Я непереможний та невтомний. Я сповнений почуттів та неймовірно щасливий. Ти єдина, хто змушує мене себе так відчувати, і я хочу, щоб це ніколи не припинялося.