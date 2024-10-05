10 фраз, которые заставят женщину влюбиться до безумия

1. Я отправился в больницу и сделал рентген. И знаешь, что нашли врачи? Ты в сердце моем. Доктор сказал, что с тобой в моем сердце мне всегда будет хорошо.

2. Ты можешь всегда на меня рассчитывать, любимая, потому что я всегда буду рядом, вне зависимости от того, что тебе нужно.

3. Я действительно никогда не думал, что буду чувствовать что-то столь сильное и нежное к кому-то. Но потом появилась ты. И ты заставила меня поверить в родственные души.

4. Иногда я смотрю на тебя и не могу поверить, что ты со мной. Что я сделал в этой жизни, чтобы заслужить такой невероятный подарок судьбы - тебя.

5. Жизнь без тебя не стоит жизни. Я чувствую себя счастливым и полным сил, только когда ты со мной.

6. Когда я вспоминаю, что хочу провести с тобой остаток своей жизни, я начинаю скучать по тебе, потому что хочу, чтобы эта остальная моя жизнь уже была сейчас.

7. Когда тебя нет рядом, моя жизнь - неполный пазл. Ты - самая отсутствующая часть моей головоломки. И когда ты рядом, все становится на свои места.

8. Ты истинное сокровище в моей жизни, потому что ты самое дорогое, что в ней есть.

9. Ты не просто моя любимая. Ты мой лучший друг, которому я могу доверять и кто всегда меня поддерживает. Та, на кого я могу положиться абсолютно во всем, и любовь всей моей жизни. Ты для меня все.

10. Когда я с тобой, я чувствую себя самым сильным человеком на земле. Я непобедим и неутомим. Я полон чувств и невероятно счастлив. Ты единственная, кто заставляет меня себя так чувствовать, и я хочу, чтобы это никогда не прекращалось.