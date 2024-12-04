10 фраз, які жінки мають казати чоловікам частіше, а краще - кожен день

Слово може вбити, а може піднести до небес. Чому ж так складно буває підібрати правильні слова для чоловіка? Нас не навчали цього в школі, то запам'ятовуйте 10 варіантів фраз, які допоможуть проявити вашу увагу до партнера.
Які фрази потрібно частіше казати своєму коханому, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) магістр психології та психотерапевт Наталія Гаріна.
Для чоловіка важливо знати, що його досягнення цінуються. Ця фраза мотивує його прагнути більшого та показує, що ви бачите і цінуєте його старання.
Подяка - проста, але дієва. Вона підкреслює ваші хороші стосунки та змушує чоловіка відчувати, що його зусилля не залишаються непоміченими.
Підтримка з боку коханої жінки може надихнути чоловіка навіть у найважчі моменти. Віра у нього дає йому впевненість у власних силах.
Ця фраза пробуджує в чоловікові почуття особливості. Вона нагадує, що він – ваш вибір і ваша гордість.
Коли жінка запитує думку чоловіка, вона демонструє повагу до його інтелекту та поглядів. Це також зміцнює відчуття партнерства у стосунках.
Чоловікам важливо відчувати себе корисними. Попросивши про допомогу, ви даєте йому можливість проявити себе і показуєте, що довіряєте його вмінню вирішувати складні завдання.
Компліменти не менш важливі для чоловіків, ніж для жінок. Вони підкреслюють його сильні сторони та сприяють зростанню його самооцінки.
Ця фраза додає ваги чоловікові у ваших очах. Вона показує, що його дії та слова мають для вас значення, мотивують і дарують вам енергію.
Для більшості чоловіків важливо бути для жінки захисником. Ці слова підкреслюють, що вам комфортно поруч із ним.
Ця фраза, можливо, найочевидніша, але її часто недооцінюють. Її варто казати не лише у романтичні моменти, а й у звичайні дні, щоб нагадати про свої почуття.
Чоловіки, як і жінки, потребують підтримки та позитивного зворотного зв’язку.
"Психологи наголошують: слова здатні не лише зберегти стосунки, а й зробити їх глибшими. Головне - говорити щиро, від душі, і пам’ятати, що правильна комунікація - це не просто фрази, а ключ до гармонії", - наголошує Наталія Гаріна.
Раніше ми писали про те, чи потрібно підтримувати стосунки заради сексу.
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