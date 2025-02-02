10 фраз, які хочуть почути від вас підлітки: поради для батьків

1. "Я тебе розумію"

Підлітки відчувають світ гостро, і їм важливо знати, що ви не применшуєте їхніх переживань.

2. "Я тобі довіряю"

Довіра зміцнює впевненість у собі. Навіть якщо ви контролюєте, дозвольте їм відчувати автономію.

3. "Ти маєш право на помилки"

Дітям потрібен простір для експериментів і навіть невдач, щоб вони могли вчитися на власному досвіді.

4. "Я пишаюся тобою"

Не тільки за досягнення, а й за зусилля, за спроби, за особистісний ріст.

5. "Я поруч, якщо тобі потрібно"

Підлітки можуть не просити допомоги, але їм важливо знати, що підтримка є.

6. "Ти не повинен бути ідеальним"

Сучасний світ вимагає досконалості, а ваша фраза дасть їм спокій бути собою.

7. "Я ціную твою думку"

Дискусії з підлітком мають бути рівноправними, а не лекціями.

8. "Я тебе люблю, навіть коли ми сваримося"

Безумовна любов - основа довіри. Важливо, щоб вони знали: сварки – це не розрив зв’язку.

9. "Як ти почуваєшся?"

Не просто "Як справи?", а глибше запитання про їхній внутрішній стан.

10. "Ти можеш на мене розраховувати"

Стабільність і надійність батьків - це те, що дає підлітку силу долати труднощі.

"Говоріть ці фрази щиро, і ваші стосунки з підлітком стануть міцнішими, навіть у період його внутрішніх бур", - радить Наталія Гаріна.