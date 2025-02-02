10 фраз, которые хотят услышать от вас подростки: советы для родителей

Родительство в подростковый период - это балансирование между доверием и контролем, поддержкой и свободой. Часто кажется, что подростки отстраняются, но на самом деле они как никогда нуждаются в ваших словах.
Какие 10 фраз хотят услышать от родителей подростки и почему они для них важны, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) магистр психологии и психотерапевт Наталья Гарина.
Подростки чувствуют мир остро, и им важно знать, что вы не преуменьшаете их переживания.
Доверие укрепляет уверенность в себе. Даже если вы контролируете, позвольте им чувствовать автономию.
Детям нужно пространство для экспериментов и даже неудач, чтобы они могли учиться на собственном опыте.
Не только за достижения, но и за усилия, за попытки, за личностный рост.
Подростки могут не просить помощи, но им важно знать, что поддержка есть.
Современный мир требует совершенства, а ваша фраза даст им спокойствие быть собой.
Дискуссии с подростком должны быть равноправными, а не лекциями.
Безусловная любовь - основа доверия. Важно, чтобы они знали: ссоры - это не разрыв связи.
Не просто "Как дела?", а более глубокий вопрос об их внутреннем состоянии.
Стабильность и надежность родителей - это то, что дает подростку силу преодолевать трудности.
"Говорите эти фразы искренне, и ваши отношения с подростком станут крепче, даже в период его внутренних бурь", - советует Наталья Гарина.
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