ua en ru
Вт, 20 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

10 фільмів на вечір для перегляду з чоловіком

Вівторок 20 лютого 2024 19:00
UA EN RU
10 фільмів на вечір для перегляду з чоловіком Найкращі фільми для перегляду з чоловіком увечері (кадр із картини "Вічне сяйво чистого розуму")
Автор: Василина Копитко

Дивитися кіно з коханою людиною – це чудовий спосіб провести час увечері. Однак вибір відповідного фільму може стати справжнім випробуванням.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список із 10 красивих картин, які обов'язково порадують вас та вашого чоловіка, створивши ідеальну атмосферу для романтичного вечора.

Ноттінг Хілл

Цей чудовий романтичний фільм з Х'ю Грантом та Джулією Робертс подарує вам море позитивних емоцій та романтики.

10 фільмів на вечір для перегляду з чоловіком

Загадкова історія Бенджаміна Баттона

Захоплююча історія про незвичайне життя, яке точно вас зацікавить.

10 фільмів на вечір для перегляду з чоловіком

Вічне сяйво чистого розуму

Геніальний фільм про кохання, пам'ять і те, як важливо цінувати кожен момент.

10 фільмів на вечір для перегляду з чоловіком

Ла-Ла Ленд

Чарівний мюзикл, який занурює в атмосферу старого Голлівуду та кохання.

Листи до Джульєтти

Цей фільм про пошук кохання та пригод залишить найтепліші спогади.

10 фільмів на вечір для перегляду з чоловіком

Законослухняний громадянин

Драма з романтичними моментами, яка вразить вас своєю глибиною та інтригою.

10 фільмів на вечір для перегляду з чоловіком

Великий Гетсбі

Чудова екранізація роману Френсіса Скотта Фіцджеральда, яка занурить вас у світ розкоші та пристрасті.

Реальна любов

Легкий і чарівний фільм про любов у різних її проявах, який не залишить вас байдужими.

10 причин моєї ненависті

Романтична комедія, яка чудово підійде для вечора вдвох під ковдрою.

10 фільмів на вечір для перегляду з чоловіком

Прогулянка у хмарах

Фільм вражає своєю щирістю та емоційною глибиною. Він захоплює прекрасною хімією між головними героями і несподіваними поворотами сюжету.

10 фільмів на вечір для перегляду з чоловіком(усі фото: kinorium.com)

Вибирайте фільм під настрій і насолоджуйтесь увечері разом із коханою людиною.

Раніше ми ділилися 10 фільмами, які повернуть вашу віру у людяність.

Також читайте про 10 фільмів, які можна завантажити і дивитися навіть в укритті.

Читайте РБК-Україна в Google News
фільми
NEWS
Висипане зерно та посилення блокади. Що відбувається на кордоні з Польщею: головне
Висипане зерно та посилення блокади. Що відбувається на кордоні з Польщею: головне