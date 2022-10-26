10 дуже бюджетних авто, які українці купують найчастіше

Яких авто на ринку найбільше

За місяць на ринку бюджетних авто з пробігом переважали моделі бренда Mercedes Benz, свідчать дані аналітики OLX Авто. Так, у період з 13 вересня по 13 жовтня на ресурсі було представлено 190 оголошень про їх продаж.

Також до топ-п'ятірки пропонованих увійшли марки: Ford (170 пропозицій), Renault (155), Fiat (140) та Toyota (105).

На які моделі авто - найбільший попит

За словами фахівців ринку авто з пробігом, за останній місяць покупців найбільше цікавили бюджетні варіанти позашляховиків американської марки Jeep. Так, на одне оголошення про продаж машини цього бренду відгукувалося в середньому 17 бажаючих.

Також список найпопулярніших марок доповнили: BMW (14 відгуків на 1 оголошення), Great Wall (13), Daewoo (11) та Alfa Romeo (9).

"Якщо виділити окремі моделі вартістю до 5 тисяч доларів, то найчастіше українці цікавилися покупкою моделей Ford Sierra та Daewoo Nexia", - розповіли аналітики.

Також до топ-5 найпопулярніших авто входять позашляховики Jeep Cherokee 90-х років випуску.

При цьому дві моделі марок Renault і Mercedes-Benz мали високий попит серед покупців у вересні-жовтні - це автомобілі Renault Kangoo Express та Renault 21, а також Mercedes-Benz 300 та Mercedes-Benz Vito.

10 найпопулярніших бюджетних машин (за кількістю відгуків на OLX Авто)

Дані OLX Авто (13.09.2022 - 13.10.2022).

Авто з яким типом палива у фаворі

За типом палива в бюджетному сегменті вживаних машин традиційно переважають авто на бензині (на ресурсі було 88541 оголошення в період з 13 вересня по 13 жовтня).

Трохи менше пропонували автомобілі на газу - 78 315 оголошень. А ось вибір серед дизельних авто був значно меншим - всього 31 636 оголошень.

"При цьому, у вказаний період самі українці найбільше цікавилися вживаними машинами на дизелі. Так, на одне дизельне авто припало в середньому 8 потенційних покупців. Водночас після весняного "буму" на альтернативний вид пального, зберігається і високий попит на гібриди. В середньому семеро охочих відгукувалося на одне оголошення про продаж гібридної автівки", - розповіли аналітики.