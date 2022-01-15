Эти 10 домашних дел должен уметь делать любой взрослый человек

Готовить еду

В современном мире решить вопрос с едой не так уж и сложно – есть кафе и рестораны, доставка готовой еды, кулинария в каждом супермаркете и возможность нанять специального человека.

Но взрослый человек должен уметь приготовить самостоятельно себе ужин или обед. Знание всех секретов приготовления пищи не требуется, достаточно иметь в арсенале несколько простых блюд.

Это могут быть макароны с сыром, яичница, самый простой овощной суп или котлеты с картофелем, салат.

Планировать и делать покупки

Сходить в супермаркет и накидать в корзину продукты с полок, рассчитаться на кассе и загрузить их в холодильник – это просто.

Но взрослый человек умеет составлять список необходимых продуктов, сочетать их между собой и планировать их использование на несколько дней или недель вперед.

При этом стоит учитывать свой бюджет и помнить, что у вас есть в холодильнике или кладовке.

Полезный лайфхак: сфотографируйте свой холодильник и шкаф с продуктами перед походом в супермаркет и обязательно составьте список.

Стирать и гладить вещи

Современная техника значительно упрощает эту задачу. Не нужно таскать воду из колодца, греть ее и стирать руками в тазике – этим занимается теперь стиральная машина.

Но нужно уметь пользоваться стиральной машиной и знать инструкцию, уметь сортировать белье по цвету и материалу, учитывать особенности одежды и температурный режим стирки и правильно подбирать моющие средства.

Это касается и утюга. Необязательно выглаживать и выпаривать постельное белье или футболки, но базовые навыки приведения одежды в порядок с помощью утюга должны быть обязательно.

Реанимировать одежду

Современное молодое поколение чаще всего не может справиться с простыми вещами – зашить дырку или пришить пуговицу. На самом деле это не сложно и нужно лишь попробовать.

Перешить одежду или подогнать по размеру лучше доверить профессионалу в мастерской. А вот базовый мелкий ремонт стоит освоить самостоятельно.

Убирать в квартире

Знания о различных видах полироля для мебели могут и не понадобится, но вот привести в порядок свое жилье нужно уметь обязательно.

В базовую качественную уборку входят умения: вытереть пыль везде, а не только там, где видно, уборка вещей в шкафу, мытье полов и поверхностей, вытирание стекол и зеркал, чистка кухонных поверхностей, сантехники и раковин.

Выносить мусор

Взять пакет с завязочками, и выбросить его в контейнер – это не умение вынести мусор. Нужно следить, чтобы мусорное ведро не переполнялось и выносить его без напоминаний со стороны.

Также нужно следить за чистотой мусорного ведра и регулярно его мыть, а потом вставлять чистый пакет.

В последнее время сортирование мусора стало не только модным, но и полезным – стоит научиться разделять мусор по материалам.

Делать мелкий ремонт

Взрослый человек в состоянии вызвать электрика или сантехника, нанять бригаду для переклеивания обоев или обновления побелки. И это нормально.

Но есть совсем мелкие бытовые нужды, которые стоит научиться делать самостоятельно – поменять лампочку, заменить лейку душа, собрать тумбочку или подклеить кусок обоев. НА такие задачи уходит несколько минут и специфические навыки для этого не нужны.

Планировать бюджет

В идеале – взрослый человек должен уметь составить свой финансовый план на месяц или даже целый год. Это позволит распределить средства и траты так, чтобы избежать финансовых падений, накопить деньги на что-то необходимое и легко пережить кризис.

Для планирования бюджета знания финансового аналитика не нужны, достаточно будет хорошо понимать, где можно сэкономить, видеть разницу между доходами и расходами и уметь обращаться со своими деньгами.

Оказывать первую помощь

Такие навыки пригодятся взрослому человеку не только дома, но и за его пределами. Необязательно проходить курсы доврачебной помощи и иметь медицинские навыки.

Нужно уметь оказать помощь при порезах, бытовых ожогах, при травмах – если кто-то обжегся раскаленной сковородой, наступил на разбитый стакан или попал под падающий шкаф.

Базовые навыки оказания первой помощи должны помочь продержаться до приезда скорой помощи или нейтрализовать проблему самостоятельно, если она не очень серьезная.

Оплачивать счета

Одна из частей взрослой жизни – оплачивать коммунальные счета, платить налоги и заниматься документами.

Нужно знать, до какого числа какие квитанции нужно оплатить, уметь подавать показания счетчика, уметь оформить договор об аренде и выяснить все нюансы, которые касаются вашего жилья.