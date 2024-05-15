10 приголомшливих можливостей, які будуть доступні в Android 15

Підтримка супутникового зв'язку

З моменту, коли Apple оголосила про підтримку супутникового зв'язку для iPhone, користувачі Android з нетерпінням чекали на аналогічну функцію. Зрештою, Google прислухалася до цих очікувань: підтверджено, що Android 15 включатиме цю нову можливість.

За допомогою супутникового зв'язку користувачі зможуть відправляти SMS-повідомлення навіть у відсутності сотових вишок поблизу.

В Android 15 також передбачена можливість використання супутникового зв'язку додатками для SMS та встановленими програмами RCS (Rich Communication Services) для надсилання та отримання повідомлень. Це означає, що супутниковий зв'язок не обмежуватиметься лише екстреними ситуаціями, як це реалізовано в iPhone.

Друга версія збирання Android 15 Developer Preview включає підтримку супутникового зв'язку на рівні операційної системи. Однак поки що немає повної впевненості, що ця функція буде реалізована на рівні ОС у фінальному релізі. Якщо це станеться, всі смартфони на Android 15, включаючи бюджетні моделі, підтримуватимуть супутниковий зв'язок.

Підтримка супутникового зв'язку (фото: Gizmochina)

Пошук телефону в автономному режимі

Функція "Знайти мій пристрій" отримає значні покращення в Android 15. Всі пристрої з цією версією зможуть обмінюватися сигналами через Bluetooth, допомагаючи іншим користувачам Android знаходити втрачені телефони.

Мережа Find My Network використовуватиме широкомовні сигнали Android-пристроїв, які насправді є Bluetooth-сигналами.

Найближчі пристрої, що входять до мережі Find My Device, зможуть приймати ці сигнали та надсилати зашифровані дані про місцезнаходження на сервери Google. Розшифрувати їх можуть лише власники втрачених пристроїв або особи з доступом до ключа шифрування.

Як знайти телефон, якщо він не в мережі (фото: Х/Mishaal Rahman)

Таким чином, мільярди Android-пристроїв, що входять до мережі Find My Device, зможуть взаємодіяти один з одним через Bluetooth та допомагати знаходити втрачені пристрої. Якщо все пройде успішно, ця мережа для пошуку втрачених пристроїв стане набагато більшою, ніж аналогічна мережа Apple.

Крім того, Google розробляє функцію "Пошук вимкненого пристрою", яка дозволить знаходити Android-пристрої, навіть якщо вони вимкнені.

Однак ця функція потребує апаратної підтримки для увімкнення Bluetooth-контролера при вимиканні пристрою, тому не може бути активована примусово на всіх пристроях Android 15 і вище.

Повідомляється, що моделі Pixel 8 будуть підтримувати функцію пошуку вимкненого пристрою після оновлення до Android 15. На жаль, ця функція не буде доступна на старіших пристроях Pixel, включаючи серію Pixel 7 та Pixel Fold.

"Пошук вимкненого пристрою" (фото: Android Police)

Стан батареї

В Android 15 користувачі можуть моніторити стан заряду своєї батареї. Хоча ця можливість була вперше помічена в Android 14 QPR2 Beta 2, вона не була повністю реалізована і, отже, не з'явилася на пристроях Google Pixel. В Android 15 інформація про стан батареї буде доступна всім користувачам.

Згодом акумулятор втрачає ємність, що призводить до зменшення його здатності утримувати заряд. Функція "Здоров'я батареї" відображає відсоток ємності акумулятора, що залишилася, що допомагає визначити необхідність його заміни вчасно.

На смартфонах Apple iPhone подібна функція існує вже багато років і тепер з виходом Android 15 вона з'явиться і на пристроях Android.

Стан батареї (фото: Android Authority)

Архівація додатків

Функція архівації програм надає зручність у звільненні місця в пам'яті пристрою, видаляючи програми, що не використовуються, і зберігаючи дані користувача. Це дозволяє відновити додаток у тому стані, в якому він був до видалення після його повторної установки. Ця функція також доступна на смартфонах Apple iPhone.

Google вже має можливість архівування додатків через Google Play Store. Однак недоліком цієї функції є те, що вона не поширюється на додатки, завантажені поза магазином додатків Google Play.

Android 15 впроваджує архівацію застосунків на рівні операційної системи, що дозволяє користувачам архівувати всі встановлені програми безпосередньо зі сторінки інформації про додатки.

В Android 15 також передбачена можливість автоматичного архівування додатків, які рідко використовуються. Після архівації значок програми стає сірим і відображає значок завантаження, при натисканні на який здійснюється перехід до Google Play для його завантаження.

Користувачі також можуть розархівувати додаток, натиснувши кнопку "Відновити" на сторінці інформації про застосунок.

Архівація додатків (фото: Х/Mishaal Rahman)

Заглушення повідомлень

У новій версії операційної системи Android з'явилася ще одна зручна функція, яка називається Notification Cooldown або "заглушення повідомлень". Вона автоматично знижує гучність наступних повідомлень від одного й того ж додатку, запобігаючи таким чином надмірне занепокоєння користувачів через велику кількість повідомлень.

Ця функція була виявлена в першій версії Android 15 Developer Preview, але в першій бета-версії вона була прихована. Ймовірно, Google приділяє додаткову увагу розробці Notification Cooldown перед тим, як подати її широкому загалу.

Крім того, в останніх збірках Android 15 також помічено новий перемикач під назвою "Вібродзвінок під час розблокування". Його активація запобігає вібрації заблокованого пристрою при отриманні послідовних повідомлень від однієї програми. Коли пристрій заблоковано, він вібруватиме лише після отримання декількох повідомлень.

Заглушення повідомлень (фото: Х/Mishaal Rahman)

Режим веб-камери

На ринку існує низка додатків від сторонніх розробників, що дозволяють використовувати смартфон в якості веб-камери для комп'ютера. Однак що може бути краще, ніж вбудоване рішення? Google впровадила цю функцію в реліз Android 14 QPR 1 для смартфонів Pixel, проте результат виявився нижчим за очікуваний.

В Android 15 було представлено новий режим високоякісної веб-камери, який значно підвищує якість відео. У попередньому перегляді веб-камери з'явився новий значок HQ, який активує цей режим роботи веб-камери.

Він вимикає оптимізацію енергоспоживання пристрою, забезпечуючи кращу якість відео. Активація цього режиму може знизити час автономної роботи пристрою під час тривалого використання.

(фото: Х/Mishaal Rahman)

Частковий загальний доступ до екрану

В Android 15 з'явилася ще одна корисна функція, орієнтована на конфіденційність -Частковий загальний доступ до екрану. Вона дозволяє користувачам ділитися та записувати лише один додаток, не розкриваючи всього екрана. Тепер ви можете бути впевнені, що випадково не відкриєте програму, яка не призначена для загального огляду.

Ця можливість вперше з'явилася в Android 14 QPR 2 на пристроях Pixel, і тепер вона стала доступною для всіх пристроїв на Android 15. Нова операційна система також може запропонувати додаткові функції приватності, такі як особистий простір та чутливі сповіщення.

Частковий загальний доступ до екрану (фото: Х/Mishaal Rahman)

Додатки на весь екран за замовчуванням

Завдяки тонким рамкам та більшим розмірам екрана смартфони Android можуть відображати більше контенту, ніж раніше. Однак багато додатків не використовують всю висоту і ширину екрана для відображення контенту. Android 15 вирішує цю проблему, змушуючи всі програми за умовчанням переходити від краю до краю, що покращує користувальницький досвід.

Особистий простір

Android 15 може запропонувати нову функцію під назвою Private Space або "Особистий простір", яка здатна забезпечити захист важливих програм та файлів. Ця функція дозволяє створити окрему приватну зону, куди можна додати застосунки та дані, а також використовувати додатковий пароль або PIN для підвищення безпеки.

У пристроях Samsung вже є аналогічна функція, відома як "Захищена папка" (папка Knox).

Користувачі зможуть приховати власний простір зі списку додатків, налаштувати екран блокування, встановлювати програми в особистий простір і видаляти його.

Чутливі повідомлення

Шахрайство з одноразовими паролями (OTP) продовжує наростати. Однією з головних причин цього є шкідливі сторонні додатки, які отримують доступ до повідомлень. Вони здатні прочитати всі ваші повідомлення, включаючи ті, які містять одноразові паролі, і зловживати ними в різних зловмисних цілях.

Android 15 вводить нову функцію під назвою "Чуттєві повідомлення", яка допоможе вирішити цю проблему, запобігаючи шкідливим програмам доступ до ваших OTP.