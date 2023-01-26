10 чітких ознак, що ви кохаєте цю людину: перевірте свої почуття

Ваша кохана людина - найкраща частина вашого дня

Та частина дня, коли ви знаходитесь разом і бачите один одного – найкраща частина вашого дня і вона найприємніша. Якщо ви кохаєте цю людину, то не втомлюєтеся перебувати разом довго.

Неважливо, чи вдалим був ваш день, чи ні, тільки вашому партнеру під силу зробити його дуже швидко не таким поганим. А якщо у коханої людини виходить зробити ваш день в рази краще тільки своєю появою - ви точно закохані.

Ви думаєте про цю людину відразу після сну

Якщо у вас є почуття, то саме про цю людину ви думаєте одразу після пробудження. І остання думка буде саме про неї перед відходом до сну.

А протягом дня вам хочеться поділитися будь-якою гарною новиною із цією людиною. Якщо відбувається щось неприємне – ви шукаєте у неї підтримку.

Ваші інтереси змістилися на другий план

Любов самовіддана і в багатьох центр важливості при закоханості переміщається з власної персони на об'єкт кохання. Коли ви закохуєтесь, інтереси вашої половинки стають важливішими за ваші власні.

Ви готові зробити що завгодно

Якщо у вас є сильні почуття до іншої людини, то ви готові зробити будь-що заради її щастя. При звичайній симпатії або неглибоких почуттях, ви теж будете готові на багато чого, але все ж таки ваші можливості будуть обмежені. У коханні кордонів практично не існує.

Ви не боїтеся показувати свої почуття

Коли ви когось щиро та по-справжньому кохаєте, вам хочеться, щоб про це знав увесь світ. І тому не соромитесь своїх почуттів і можете відкрито показати їх навіть при великому скупченні людей.

При симпатії люди стриманіші й на людях свої почуття відверто не демонструють.

Ваше кохання - досконалість

При справжніх почуттях, здається, що ваш об'єкт кохання - найпрекрасніша людина на світі. І хоча ви бачите недоліки, ви вважаєте їх особливими властивостями характеру. Кохання – це вміння приймати недоліки вашої другої половинки.

Ви можете знати недоліки людини, яка вам просто подобається. Але приймати ви їх навчитеся тільки в тому випадку, якщо її покохаєте.

Ви плануєте довгострокове майбутнє

Коли ви закохані, уявити своє майбутнє без близької людини дуже складно. І ви плануватимете своє життя з цією людиною на довгострокову перспективу.

Піддаватися короткостроковим перспективам ви точно не станете, оскільки це може зашкодити вашим цілям.

При звичайній симпатії плануванні довгострокового майбутнього немає, оскільки є безліч страхів і сумнівів.

Ви стаєте кращими

Ідеальних людей немає і в кожного є можливості для особистого зростання. А почуття закоханості нас підштовхує до самовдосконалення. Вам хочеться для коханої людини стати найкращою версією себе. І дуже швидко ви помічаєте, що стаєте значно кращими.

Ваші почуття нічим не обумовлені

Справжні почуття не знають умов і вони абсолютні. Таке кохання безкорисливе, йому не потрібно щось особливе, ви просто беззастережно любите іншу людину.

Коли ви відчуваєте симпатію, ваші почуття безпосередньо залежать від різних обставин.

Ваше кохання - ваш найкращий друг

Ваша кохана людина стає вашим найкращим другом і це абсолютно природно. Ви довіряєте одне одному навіть ті таємниці, за які вам відверто соромно.

Разом ви можете гори згорнути й найкращий кандидат для співучасника у будь-якій ситуації – ваша друга половинка.