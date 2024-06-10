10 червня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна грати весілля та свататися

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Тимотей був єпископом у місті Прус (Віфінія). Виріс у християнській родині, що сформувало його глибоку віру і відданість Церкві. Був активним проповідником і місіонером, дбав про своїх вірян і активно поширював християнське вчення.

Святий Тимотей продовжував активно проповідувати слово Боже, зміцнюючи вірних та навертаючи невірних, навіть коли імператором став Юліан, який відрікся від Христа та почав переслідувати вірян.

За це його заарештували і кинули до в’язниці, де Тимотей продовжував навчати про Христа всіх, хто приходив до нього. Юліан наказав йому припинити проповідувати, але Тимотей не підкорився. За свою непохитну віру він зазнав жорстоких катувань і був страчений у в’язниці, ставши священномучеником.

Його смерть посилила віру багатьох християн того часу. Віряни поховали його тіло, і біля його гробу стали відбуватися чудесні зцілення.

Священомученик Тимофей, єпископ Пруський (ілюстрація: blagovist.church.ua)

Що не можна робити сьогодні, 10 червня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

не варто відмовляти у допомозі та скупитися

не рекомендується брати або давати щось у борг, щоб гроші не покинули дім

незаміжнім дівчатам заборонено дивитись у чуже дзеркало

цього дня не можна виносити сміття з дому

заборонено обманювати чи хитрувати, це може погіршити ваше здоров'я

Також не рекомендується грати весілля цього дня, ба навіть свататися чи просити руки коханої. Здавна українці вірили, що такий шлюб буде коротким і повним сварок.

Сьогоднішній день вважається сприятливим для втілення будь-яких планів та ідей.

Народні прикмети і традиції цього дня

якщо мурах немає, але сонце світить яскраво - буде погана погода

сховалися павуки - скоро зміниться погода

зрання пташки чистять пір'я - буде дощ

якщо з дерев падає листя - літо буде коротким

ворони насупилися та не літають - до негоди

дощить - буде безсніжна зима

Наші предки називали цей день Знаменням Тимотея через велику кількість важливих знаків, які сповіщали людей про майбутні події. За народними віруваннями, те, що відбувається сьогодні, може впливати на здоров'я, щастя та майбутнє кожної людини.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Тимофій, Василь, Антоніна, Макар, Олексій, Олександр, Павло, Микола, Семен, Іван, Ян.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: