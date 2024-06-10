10 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя играть свадьбу и свататься

Сегодня, 10 июня, праздник - православные украинцы чтят память святого Тимотея, епископа Прусского по новому церковному календарю. В народе этот день называют Знамением Тимотея.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Тимотей был епископом в городе Прус (Вифиния). Вырос в христианской семье, что сформировало его глубокую веру и преданность Церкви. Был активным проповедником и миссионером, заботился о своих верующих и активно распространял христианское учение.
Святой Тимофей продолжал активно проповедовать слово Божие, укрепляя верных и обращая неверных, даже когда императором стал Юлиан, отрекшийся от Христа и преследующий верующих.
За это его арестовали и бросили в тюрьму, где Тимофей продолжал учить о Христе всех приходящих к нему. Юлиан приказал ему прекратить проповедовать, но Тимотей не подчинился. За свою непоколебимую веру он подвергся жестоким пыткам и был казнен в тюрьме, став священномучеником.
Его смерть усилила веру многих христиан того времени. Верующие похоронили его тело, и у его гроба стали происходить чудесные исцеления.
Священномученик Тимофей, епископ Прусский (иллюстрация: blagovist.church.ua)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется играть свадьбу в этот день, даже свататься или просить руки любимой. Издавна украинцы верили, что такой брак будет коротким и полным ссор.
Сегодняшний день считается благоприятным для воплощения любых планов и идей.
Наши предки называли этот день Знаменем Тимотея из-за обилия важных знаков, которые извещали людей о предстоящих событиях. По народным верованиям, происходящее сегодня может влиять на здоровье, счастье и будущее каждого человека.
Сегодня именины празднуют: Тимофей, Василий, Антонина, Макар, Алексей, Александр, Павел, Николай, Семен, Иван, Ян.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Украинская Католическая энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.