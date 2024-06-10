10 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя играть свадьбу и свататься

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Тимотей был епископом в городе Прус (Вифиния). Вырос в христианской семье, что сформировало его глубокую веру и преданность Церкви. Был активным проповедником и миссионером, заботился о своих верующих и активно распространял христианское учение.

Святой Тимофей продолжал активно проповедовать слово Божие, укрепляя верных и обращая неверных, даже когда императором стал Юлиан, отрекшийся от Христа и преследующий верующих.

За это его арестовали и бросили в тюрьму, где Тимофей продолжал учить о Христе всех приходящих к нему. Юлиан приказал ему прекратить проповедовать, но Тимотей не подчинился. За свою непоколебимую веру он подвергся жестоким пыткам и был казнен в тюрьме, став священномучеником.

Его смерть усилила веру многих христиан того времени. Верующие похоронили его тело, и у его гроба стали происходить чудесные исцеления.

Священномученик Тимофей, епископ Прусский (иллюстрация: blagovist.church.ua)

Что нельзя делать сегодня, 10 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

не стоит отказывать в помощи и жадничать

не рекомендуется брать или давать что-то взаймы, чтобы деньги не покинули дом

незамужним девушкам запрещено смотреть в чужое зеркало

в этот день нельзя выносить мусор из дома

запрещено обманывать или хитрить, это может ухудшить ваше здоровье

Также не рекомендуется играть свадьбу в этот день, даже свататься или просить руки любимой. Издавна украинцы верили, что такой брак будет коротким и полным ссор.

Сегодняшний день считается благоприятным для воплощения любых планов и идей.

Народные приметы и традиции этого дня

если муравьев нет, но солнце светит ярко - будет плохая погода

спрятались пауки - скоро изменится погода

утром птички чистят перья - будет дождь

если с деревьев падают листья - лето будет коротким

вороны нахмурились и не летают - к ненастью

идет дождь - будет бесснежная зима

Наши предки называли этот день Знаменем Тимотея из-за обилия важных знаков, которые извещали людей о предстоящих событиях. По народным верованиям, происходящее сегодня может влиять на здоровье, счастье и будущее каждого человека.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Тимофей, Василий, Антонина, Макар, Алексей, Александр, Павел, Николай, Семен, Иван, Ян.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: