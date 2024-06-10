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10 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя играть свадьбу и свататься

Церковный праздник 10 июня 2024 года по новому календарю (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 10 июня, праздник - православные украинцы чтят память святого Тимотея, епископа Прусского по новому церковному календарю. В народе этот день называют Знамением Тимотея.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Тимотей был епископом в городе Прус (Вифиния). Вырос в христианской семье, что сформировало его глубокую веру и преданность Церкви. Был активным проповедником и миссионером, заботился о своих верующих и активно распространял христианское учение.

Святой Тимофей продолжал активно проповедовать слово Божие, укрепляя верных и обращая неверных, даже когда императором стал Юлиан, отрекшийся от Христа и преследующий верующих.

За это его арестовали и бросили в тюрьму, где Тимофей продолжал учить о Христе всех приходящих к нему. Юлиан приказал ему прекратить проповедовать, но Тимотей не подчинился. За свою непоколебимую веру он подвергся жестоким пыткам и был казнен в тюрьме, став священномучеником.

Его смерть усилила веру многих христиан того времени. Верующие похоронили его тело, и у его гроба стали происходить чудесные исцеления.

Священномученик Тимофей, епископ Прусский (иллюстрация: blagovist.church.ua)

Что нельзя делать сегодня, 10 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • не стоит отказывать в помощи и жадничать
  • не рекомендуется брать или давать что-то взаймы, чтобы деньги не покинули дом
  • незамужним девушкам запрещено смотреть в чужое зеркало
  • в этот день нельзя выносить мусор из дома
  • запрещено обманывать или хитрить, это может ухудшить ваше здоровье

Также не рекомендуется играть свадьбу в этот день, даже свататься или просить руки любимой. Издавна украинцы верили, что такой брак будет коротким и полным ссор.

Сегодняшний день считается благоприятным для воплощения любых планов и идей.

Народные приметы и традиции этого дня

  • если муравьев нет, но солнце светит ярко - будет плохая погода
  • спрятались пауки - скоро изменится погода
  • утром птички чистят перья - будет дождь
  • если с деревьев падают листья - лето будет коротким
  • вороны нахмурились и не летают - к ненастью
  • идет дождь - будет бесснежная зима

Наши предки называли этот день Знаменем Тимотея из-за обилия важных знаков, которые извещали людей о предстоящих событиях. По народным верованиям, происходящее сегодня может влиять на здоровье, счастье и будущее каждого человека.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Тимофей, Василий, Антонина, Макар, Алексей, Александр, Павел, Николай, Семен, Иван, Ян.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день геральдики
  • Всемирный день модерна
  • Всемирный день мороженого
  • Всемирный день ремесленничества
  • День рождения шариковой ручки

Ранее мы писали о том,когда будет Троицкая родительская суббота 2024 года, а также что нужно сделать в этот день и что категорически запрещено.

Читайте также, что означает "Число зверя" и откуда взялся этот предрассудок.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Украинская Католическая энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.

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