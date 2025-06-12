10 акторів Голлівуду, які заробили мільйони завдяки бізнесу, а не ролям у кіно

Успішна акторська кар’єра - не єдиний шлях до фінансового тріумфу. Деякі зірки Голлівуду зуміли заробити значно більше не на знімальному майданчику, а завдяки підприємницьким талантам.
Хто ж із голлівудських акторів перетворив бізнес на головне джерело доходу - дізнайтеся у нашому матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Goop - це вже давно не просто бренд, а справжня імперія стилю життя, яка бере свій початок з… електронної розсилки.
У 2008 році Гвінет Пелтроу, ще будучи активною акторкою, дружиною Кріса Мартіна (соліста Coldplay) та мамою, надсилала підписникам поради про здоров’я та стиль.
А згодом це перетворилось на бізнес, що продає все - від косметики до сумнозвісних свічок "з ароматом вагіни".
Зараз Goop - це саміти, ексклюзивні товари та капіталізація в 250 мільйонів доларів.
Одні з найвпливовіших подружніх бізнес-дуетів Голлівуду. У 2018-му Рейнольдс став співвласником бренду Aviation Gin і вже за два роки продав його гіганту Diageo за 610 мільйонів доларів.
У відповідь Блейк заснувала Betty Buzz - бренд міксерів для коктейлів, над рекламою якого працювала з чоловіковою компанією Maximum Effort.
"Я завжди готувала напої для друзів. Це було природно", - сказала Лайвлі в інтерв’ю Forbes.
У 2012 році акторка заснувала Honest Company з ідеєю робити побут безпечнішим для дітей. Спочатку це були 17 товарів, але вже за рік компанія генерувала 50 мільйонів доларів продажів.
Honest продає все: від засобів для чищення до косметики, підгузків і дитячого одягу - причому значна частина доходу приходить із підписок.
У 2015-му Honest Company оцінили в 1,7 мільярда доларів.
Дрю - справжня бізнес-людина: має своє ток-шоу, продюсерську компанію Flower Films і два бренди: FLOWER Beauty (косметика) та Beautiful (кухонне приладдя).
Обидва бренди успішно представлені у Walmart. Лінійка Beautiful навіть має аерофритюрниці та сковорідки у формі серця. За оцінками, FLOWER Beauty приносить 50 мільйонів доларів щорічно.
У 2013 році Клуні разом із друзями запустив бренд текіли Casamigos. До 2017-го він продав його за 1 мільярд доларів, а у 2022 році Casamigos увійшов до списку найдинамічніших алкогольних брендів світу.
Також Клуні з 2006 року є обличчям Nespresso, що, за деякими джерелами, принесло йому ще 40 мільйонів.
Де Ніро - не тільки легендарний актор, а й один із засновників Nobu, преміальної мережі суші-ресторанів.
Разом із шефом Нобу Мацухісою та бізнесменом Меїром Тепером він перетворив Nobu на глобальний бренд із 55 ресторанами по всьому світу.
На піку компанія планувала досягти мільярдного виторгу, а саме Nobu нині є головним джерелом доходу актора.
У 2016 році акторка заснувала продюсерську компанію Hello Sunshine, яка створила хіти "Big Little Lies" та "The Morning Show". У складі бізнесу також працює книжковий клуб Різа, що часто перетворює прочитані книги на екранізації.
У 2021 році Hello Sunshine продали за 900 мільйонів доларів. Також Різ має бренд одягу Draper James, частку якого вона продала у 2023 році.
У 2013 році Кейт стала обличчям спортивного бренду Fabletics, володіючи 20% компанії.
Бренд, що почав з онлайн-продажів, швидко став мегапопулярним: сьогодні у Fabletics понад 70 магазинів по світу і близько 2 мільйонів VIP-передплатників.
До 2020 року річний дохід бренду досягав 500 мільйонів доларів.
Колишня зірка "Сучасної сімейки" розвинула кілька прибуткових бізнесів. Вона співзасновниця бренду білизни EBY, має власну лінію парфумів та меблів, але головне джерело доходу - джинси Sofia Jeans.
Ці моделі стабільно очолюють продажі в Walmart та Kmart. Forbes підрахував: якщо скласти продані джинси в довжину, вони були б у чотири рази вищими за Ейфелеву вежу.
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