10 акторів Голлівуду, які заробили мільйони завдяки бізнесу, а не ролям у кіно

Гвінет Пелтроу

Goop - це вже давно не просто бренд, а справжня імперія стилю життя, яка бере свій початок з… електронної розсилки.

У 2008 році Гвінет Пелтроу, ще будучи активною акторкою, дружиною Кріса Мартіна (соліста Coldplay) та мамою, надсилала підписникам поради про здоров’я та стиль.

Гвінет Пелтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

А згодом це перетворилось на бізнес, що продає все - від косметики до сумнозвісних свічок "з ароматом вагіни".

Зараз Goop - це саміти, ексклюзивні товари та капіталізація в 250 мільйонів доларів.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс

Одні з найвпливовіших подружніх бізнес-дуетів Голлівуду. У 2018-му Рейнольдс став співвласником бренду Aviation Gin і вже за два роки продав його гіганту Diageo за 610 мільйонів доларів.

У відповідь Блейк заснувала Betty Buzz - бренд міксерів для коктейлів, над рекламою якого працювала з чоловіковою компанією Maximum Effort.

"Я завжди готувала напої для друзів. Це було природно", - сказала Лайвлі в інтерв’ю Forbes.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс (фото: instagram.com/blakelively)

Джессіка Альба

У 2012 році акторка заснувала Honest Company з ідеєю робити побут безпечнішим для дітей. Спочатку це були 17 товарів, але вже за рік компанія генерувала 50 мільйонів доларів продажів.

Honest продає все: від засобів для чищення до косметики, підгузків і дитячого одягу - причому значна частина доходу приходить із підписок.

У 2015-му Honest Company оцінили в 1,7 мільярда доларів.

Джессіка Альба (фото: instagram.com/jessicaalba)

Дрю Беррімор

Дрю - справжня бізнес-людина: має своє ток-шоу, продюсерську компанію Flower Films і два бренди: FLOWER Beauty (косметика) та Beautiful (кухонне приладдя).

Обидва бренди успішно представлені у Walmart. Лінійка Beautiful навіть має аерофритюрниці та сковорідки у формі серця. За оцінками, FLOWER Beauty приносить 50 мільйонів доларів щорічно.

Дрю Беррімор (фото: instagram.com/drewbarrymore)

Джордж Клуні

У 2013 році Клуні разом із друзями запустив бренд текіли Casamigos. До 2017-го він продав його за 1 мільярд доларів, а у 2022 році Casamigos увійшов до списку найдинамічніших алкогольних брендів світу.

Також Клуні з 2006 року є обличчям Nespresso, що, за деякими джерелами, принесло йому ще 40 мільйонів.

Джордж Клуні​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Роберт Де Ніро

Де Ніро - не тільки легендарний актор, а й один із засновників Nobu, преміальної мережі суші-ресторанів.

Разом із шефом Нобу Мацухісою та бізнесменом Меїром Тепером він перетворив Nobu на глобальний бренд із 55 ресторанами по всьому світу.

На піку компанія планувала досягти мільярдного виторгу, а саме Nobu нині є головним джерелом доходу актора.

Роберт Де Ніро (фото: Вікіпедія)

Різ Візерспун

У 2016 році акторка заснувала продюсерську компанію Hello Sunshine, яка створила хіти "Big Little Lies" та "The Morning Show". У складі бізнесу також працює книжковий клуб Різа, що часто перетворює прочитані книги на екранізації.

У 2021 році Hello Sunshine продали за 900 мільйонів доларів. Також Різ має бренд одягу Draper James, частку якого вона продала у 2023 році.

Різ Візерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon​​​​​​​)

Кейт Хадсон

У 2013 році Кейт стала обличчям спортивного бренду Fabletics, володіючи 20% компанії.

Бренд, що почав з онлайн-продажів, швидко став мегапопулярним: сьогодні у Fabletics понад 70 магазинів по світу і близько 2 мільйонів VIP-передплатників.

До 2020 року річний дохід бренду досягав 500 мільйонів доларів.

Кейт Хадсон (фото: instagram.com/katehudson​​​​​​​)

Софія Вергара

Колишня зірка "Сучасної сімейки" розвинула кілька прибуткових бізнесів. Вона співзасновниця бренду білизни EBY, має власну лінію парфумів та меблів, але головне джерело доходу - джинси Sofia Jeans.

Ці моделі стабільно очолюють продажі в Walmart та Kmart. Forbes підрахував: якщо скласти продані джинси в довжину, вони були б у чотири рази вищими за Ейфелеву вежу.

Софія Вергара (фото: instagram.com/sofiavergara​​​​​​​)