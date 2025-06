10 звезд Голливуда, которые заработали миллионы благодаря бизнесу, а не ролям в кино

Гвинет Пэлтроу

Goop - это уже давно не просто бренд, а настоящая империя стиля жизни, которая берет свое начало с... электронной рассылки.

В 2008 году Гвинет Пэлтроу, еще будучи активной актрисой, женой Криса Мартина (солиста Coldplay) и мамой, присылала подписчикам советы о здоровье и стиле.

Гвинет Пэлтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

А впоследствии это превратилось в бизнес, продающий все - от косметики до печально известных свечей "с ароматом вагины".

Сейчас Goop - это саммиты, эксклюзивные товары и капитализация в 250 миллионов долларов.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Одни из самых влиятельных супружеских бизнес-дуэтов Голливуда. В 2018-м Рейнольдс стал совладельцем бренда Aviation Gin и уже через два года продал его гиганту Diageo за 610 миллионов долларов.

В ответ Блейк основала Betty Buzz - бренд миксеров для коктейлей, над рекламой которого работала с мужской компанией Maximum Effort.

"Я всегда готовила напитки для друзей. Это было естественно", - сказала Лайвли в интервью Forbes.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс (фото: instagram.com/blakelively)

Джессика Альба

В 2012 году актриса основала Honest Company с идеей делать быт безопаснее для детей. Сначала это были 17 товаров, но уже через год компания генерировала 50 миллионов долларов продаж.

Honest продает все: от чистящих средств до косметики, подгузников и детской одежды - причем значительная часть дохода приходит с подписок.

В 2015-м Honest Company оценили в 1,7 миллиарда долларов.

Джессика Альба (фото: instagram.com/jessicaalba)

Дрю Бэрримор

Дрю - настоящий бизнес-человек: имеет свое ток-шоу, продюсерскую компанию Flower Films и два бренда: FLOWER Beauty (косметика) и Beautiful (кухонные принадлежности).

Оба бренда успешно представлены в Walmart. Линейка Beautiful даже имеет аэрофритюрницы и сковородки в форме сердца. По оценкам, FLOWER Beauty приносит 50 миллионов долларов ежегодно.

Дрю Бэрримор (фото: instagram.com/drewbarrymore)

Джордж Клуни

В 2013 году Клуни вместе с друзьями запустил бренд текилы Casamigos. К 2017-му он продал его за 1 миллиард долларов, а в 2022 году Casamigos вошел в список самых динамичных алкогольных брендов мира.

Также Клуни с 2006 года является лицом Nespresso, что, по некоторым источникам, принесло ему еще 40 миллионов.

Джордж Клуни (фото: Википедия)

Роберт Де Ниро

Де Ниро - не только легендарный актер, но и один из основателей Nobu, премиальной сети суши-ресторанов.

Вместе с шефом Нобу Мацухисой и бизнесменом Меиром Тепером он превратил Nobu в глобальный бренд с 55 ресторанами по всему миру.

На пике компания планировала достичь миллиардной выручки, а именно Nobu сейчас является главным источником дохода актера.

Роберт Де Ниро (фото: Википедия)

Риз Уизерспун

В 2016 году актриса основала продюсерскую компанию Hello Sunshine, которая создала хиты "Big Little Lies" и "The Morning Show". В составе бизнеса также работает книжный клуб Риза, который часто превращает прочитанные книги в экранизации.

В 2021 году Hello Sunshine продали за 900 миллионов долларов. Также Риз имеет бренд одежды Draper James, долю которого она продала в 2023 году.

Риз Уизерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Кейт Хадсон

В 2013 году Кейт стала лицом спортивного бренда Fabletics, владея 20% компании.

Бренд, начавший с онлайн-продаж, быстро стал мегапопулярным: сегодня у Fabletics более 70 магазинов по миру и около 2 миллионов VIP-подписчиков.

К 2020 году годовой доход бренда достигал 500 миллионов долларов.

Кейт Хадсон (фото: instagram.com/katehudson)

София Вергара

Бывшая звезда "Современной семейки" развила несколько прибыльных бизнесов. Она соосновательница бренда белья EBY, имеет собственную линию духов и мебели, но главный источник дохода - джинсы Sofia Jeans.

Эти модели стабильно возглавляют продажи в Walmart и Kmart. Forbes подсчитал: если сложить проданные джинсы в длину, они были бы в четыре раза выше Эйфелевой башни.

София Вергара (фото: instagram.com/sofiavergara)