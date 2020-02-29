С 1 марта попасть в Россию будет сложнее: что нужно знать

В Россию из Украины с 1 марта можно будет попасть только по загранпаспорту. Так, граждане Украины не смогут пересекать государственную границу Россией на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении. Законопроект был утвержден еще 18 декабря 2019 года, но в Госпогранслужбе решили напомнить об изменениях.

Украинцы, которые ранее выехали за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, смогут вернуться в Украину по этим документам. В Госпогранслужбе считают, что нововведение положительно повлияет на качество и скорость пограничного контроля, а также позволит предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении.

Кроме того, уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу (в загранпаспорте есть фото ребенка).

В Госпогранслужбе рекомендуют гражданам Украины, которые после 1 марта планируют пересекать российско-украинскую границу, заблаговременно позаботиться о подготовке документов, чтобы без проблем проходить пограничный контроль.

К слову, до недавнего времени Россия входила в число стран, куда украинцы могли ездить с паспортом внутреннего образца. В РФ неоднократно намекали, что любые пересмотры условий въезда-выезда будут двусторонними.

Напомним, что В МОН заявили, что студентам некоторых вузов задерживают стипендию.