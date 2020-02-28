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В МОН заявили, что студентам вузов задерживают стипендию

Новости » Общество     28.02.2020 - 20:53
В МОН заявили, что студентам вузов задерживают стипендию
Фото: МОН (УНИАН)

Студентам, которые обычно получают выплаты после 17 числа, деньги за февраль поступят позже

Студентам некоторых вузов задерживают стипендию на месяц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Сообщается, что студентам, которым не пришла стипендия в феврале, получат ее в марте.

"Минфин сейчас утверждает десятки паспортов бюджетных программ на 2020 год, среди которых и паспорт с выплат стипендий. Поэтому студентам, которые обычно получают выплаты после 17 числа, деньги за февраль поступят позже. Это связано с особенностями бюджетного законодательства.", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что такая ситуация касается только тех заведений, где начисление стипендии осуществляется после 17 числа каждого месяца. В остальных вузах все выплаты состоялись своевременно.

"Безусловно, любые задержки обязательных выплат, в частности академических или социальных стипендий, являются неприемлемыми, поэтому мы надеемся на скорейшее урегулирование этого вопроса", - сообщает МОН.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел социальные стипендии студентам, которые проживают на линии соприкосновения. Такое решение правительство приняло на своем заседании 26 февраля. Стипендии будут введены для студентов учреждений профессионального передвишого образования и студентов из числа детей, проживающих в населенных пунктах на линии соприкосновения.

Кабинет министров Украины предлагает назначить стипендии президента детям журналистов Дмитрия Лабуткина и Вячеслава Еремея, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Как писало РБК-Украина, комитет парламента по гуманитарной и информационной политике рекомендует принять за основу законопроект о внесении изменений в закон о социальной защите детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в части повышения стипендий и ежегодной помощи.

Кабмин ввел соцстипендии студентам, проживающим на линии соприкосновения Кабмин предлагает назначить стипендии детям журналистов Лабуткина и Веремия
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