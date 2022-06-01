1 июня: какой праздник сегодня, что нельзя делать в этот день

Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, основные приметы - читайте далее в материале Styler.

Что раньше делали в этот день

В старину было принято печь пироги, большой каравай, вареники. Такие блюда употребляли всей семьей, относили работникам в поле, отдавали в качестве гостинца Матери-Земле, дарили нуждающимся, беднякам, угощали гостей, детей, соседей, родственников, крошили птицам. Такие обрядовые действия должны привести благополучие в дом и рабочую деятельность.

Использовали этот день народные целители, чтобы излечить самих себя от болезней и негатива, который они получили или притянули к себе, работая с больными и просящими у них помощи.

Желательно как можно больше времени проводить на свежем воздухе, таким образом встречая лето. Хорошее настроение и удачные ситуации будут сопровождать все три следующих месяца.

Главные приметы этой даты

Дождь — весь месяц сухим будет.

Дождливая погода — к хорошему урожаю ржи.

Туман — будет много грибов.

Холодная погода — 40 последующих дней будут прохладными.

Вороны сидят на деревьях или крышах клювами в одну сторону — к ветру.

Утром нет росы — к дождю.

Утренняя роса долго держится — возможна гроза.

Туман растаял ещё до восхода солнца — к осадкам.

Цветы стали пахнуть сильнее обычного — перед дождём.

Раки выползают на берег — к ненастью.

Домашние животные на земле валяются — к сильному ветру и ливням.

Что запрещено сегодня делать

Нельзя грустить, пребывать в унынии, страдать, вспоминать плохое.

Нельзя давать в долг хлебобулочные изделия — к бедности. Если попросили хлеб, нужно отдать безвозмездно.

Нельзя спать до обеда или лежать долго после пробуждения. Чем раньше вы встанете сегодня и чем раньше начнёте деятельность, тем больше успехов будет этим летом.

Нельзя ругать погоду, какой бы она ни была, иначе побьет урожай градом, дождь или жара будут начинаться неожиданно, мешая вашим делам и планам.

Нельзя вредить растениям — ломать ветки, рвать листья, вытаптывать траву.

Сон, который привиделся в эту ночь, не считается вещим, однако может содержать полезную информацию. Он может рассказывать о событиях, которые произойдут через восемь дней, и к которым нужно подготовиться.