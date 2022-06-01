1 червня: яке свято сьогодні, що не можна робити в цей день
1 червня 2022 року – це день пам'яті священномученика Патрикія, єпископа прусського.
Що можна і не можна робити в цю дату, традиції, основні прикмети - читайте далі в матеріалі Styler.
Що раніше робили в цей день
За старих часів було заведено пекти пироги, великий коровай, вареники. Такі страви вживали всією сім'єю, відносили працівникам в поле, віддавали в якості гостинця Матері-Землі, дарували нужденним, біднякам, пригощали гостей, дітей, сусідів, родичів, кришили птахам. Такі обрядові дії повинні привести благополуччя в будинок і робочу діяльність.
Використовували цей день народні цілителі, щоб вилікувати самих себе від хвороб і негативу, який вони отримали або притягнули до себе, працюючи з хворими і просять у них допомоги.
Бажано якомога більше часу проводити на свіжому повітрі, таким чином зустрічаючи літо. Гарний настрій і вдалі ситуації будуть супроводжувати всі три наступні місяці.
Головні прикмети цієї дати
- Дощ - весь місяць сухим буде.
- Дощова погода - до хорошого врожаю жита.
- Туман - буде багато грибів.
- Холодна погода-40 наступних днів будуть прохолодними.
- Ворони сидять на деревах або дахах дзьобами в одну сторону — до вітру.
- Вранці немає роси - до дощу.
- Ранкова роса довго тримається - можлива гроза.
- Туман розтанув ще до сходу сонця - до опадів.
- Квіти стали пахнути сильніше звичайного - перед дощем.
- Раки виповзають на берег — до негоди.
- Домашні тварини на землі валяються - до сильного вітру і злив.
Що заборонено сьогодні робити
Не можна сумувати, перебувати в зневірі, страждати, згадувати погане.
Не можна давати в борг хлібобулочні вироби - до бідності. Якщо попросили хліб, потрібно віддати безоплатно.
Не можна спати до обіду або лежати довго після пробудження. Чим раніше ви встанете сьогодні і чим раніше почнете діяльність, тим більше успіхів буде цього літа.
Не можна лаяти погоду, якою б вона не була, інакше поб'є урожай градом, дощ або спека будуть починатися несподівано, заважаючи вашим справам і планам.
Не можна шкодити рослинам - ламати гілки, рвати листя, витоптувати траву.
Сон, який привидівся в цю ніч, не вважається віщим, проте може містити корисну інформацію. Він може розповідати про події, які відбудуться через вісім днів, і до яких потрібно підготуватися.
Як ми раніше писали, в українців через війну буде менше вихідних у червні.
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