1 июля: почему сегодня особенный день, его приметы, кого поздравить с именинами

Данный праздник считается удачным и светлым. Нечисть в этот день старается не показываться, теряет силы и не может причинить вреда людям. Однако все же нельзя грустить, предаваться невеселым воспоминаниям, страдать, пребывать в плохом настроении. Таким образом можно испортить светлую атмосферу дня, так как что все удачные возможности пройдут мимо.

Почему этот день особенный

Наши предки считали, что первый день второго месяца лета — особенное время, когда на второй план отступали все жизненные проблемы. Люди наслаждались дарами земли, которые позволяли по-иному посмотреть на эту жизнь. К примеру, в полдень проводили обряд плетения крепких ветвей берез. Считалось, что, стоя на крутом берегу реки, можно было рассмотреть своих близких, от которых давно уже не слышали каких-либо вестей.

Главные приметы этого дня

Видна вечерняя заря в золотисто-желтом цвете, имеющем розовые отблески — погода улучшится.

Вокруг Луны виден зеленый окрас — придет сильная засуха.

С самого утра туман — к жаркому и солнечному дню.

На полях видно много мошкары — можно продуктивно охотиться на перепелок.

Достаточно девушке в день Ярило умыться утренней росой, чтобы в течение следующего года парни не давали ей проходу.

Вечером появилась радуга на небе — погода будет хорошей.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя жаловаться на свою жизнь, болезни и беды, судьбу, которая складывается не так, как бы вы хотели — удачи не видать.

Нельзя хвалиться своими успехами, победами, красотой и так далее — можно себе навредить.

Нельзя злословить, распускать сплетни, слухи, говорить о других людях нехорошие слова.

День ангела или именины отмечают: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор, Сергей, Платон, Роман, Варула, Закхей, Алфей, Николай.