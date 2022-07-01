UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

1 июля: почему сегодня особенный день, его приметы, кого поздравить с именинами

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

1 июля 2022 года проходит народный праздник Ярилин день или Макушка лета.

Какие приметы этого дня, главные запреты даты - читайте в материале Styler.

Данный праздник считается удачным и светлым. Нечисть в этот день старается не показываться, теряет силы и не может причинить вреда людям. Однако все же нельзя грустить, предаваться невеселым воспоминаниям, страдать, пребывать в плохом настроении. Таким образом можно испортить светлую атмосферу дня, так как что все удачные возможности пройдут мимо.

Почему этот день особенный

Наши предки считали, что первый день второго месяца лета — особенное время, когда на второй план отступали все жизненные проблемы. Люди наслаждались дарами земли, которые позволяли по-иному посмотреть на эту жизнь. К примеру, в полдень проводили обряд плетения крепких ветвей берез. Считалось, что, стоя на крутом берегу реки, можно было рассмотреть своих близких, от которых давно уже не слышали каких-либо вестей.

Главные приметы этого дня

  • Видна вечерняя заря в золотисто-желтом цвете, имеющем розовые отблески — погода улучшится.
  • Вокруг Луны виден зеленый окрас — придет сильная засуха.
  • С самого утра туман — к жаркому и солнечному дню.
  • На полях видно много мошкары — можно продуктивно охотиться на перепелок.
  • Достаточно девушке в день Ярило умыться утренней росой, чтобы в течение следующего года парни не давали ей проходу.
  • Вечером появилась радуга на небе — погода будет хорошей.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя жаловаться на свою жизнь, болезни и беды, судьбу, которая складывается не так, как бы вы хотели — удачи не видать.

Нельзя хвалиться своими успехами, победами, красотой и так далее — можно себе навредить.

Нельзя злословить, распускать сплетни, слухи, говорить о других людях нехорошие слова.

День ангела или именины отмечают: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор, Сергей, Платон, Роман, Варула, Закхей, Алфей, Николай.

Ранее мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим.

Также читайте про календарь выходных и праздников на июль 2022. Стало известно, будем ли мы отдыхать дополнительно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине