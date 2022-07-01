1 июля: почему сегодня особенный день, его приметы, кого поздравить с именинами

1 июля 2022 года проходит народный праздник Ярилин день или Макушка лета.
Какие приметы этого дня, главные запреты даты - читайте в материале Styler.
Данный праздник считается удачным и светлым. Нечисть в этот день старается не показываться, теряет силы и не может причинить вреда людям. Однако все же нельзя грустить, предаваться невеселым воспоминаниям, страдать, пребывать в плохом настроении. Таким образом можно испортить светлую атмосферу дня, так как что все удачные возможности пройдут мимо.
Наши предки считали, что первый день второго месяца лета — особенное время, когда на второй план отступали все жизненные проблемы. Люди наслаждались дарами земли, которые позволяли по-иному посмотреть на эту жизнь. К примеру, в полдень проводили обряд плетения крепких ветвей берез. Считалось, что, стоя на крутом берегу реки, можно было рассмотреть своих близких, от которых давно уже не слышали каких-либо вестей.
Нельзя жаловаться на свою жизнь, болезни и беды, судьбу, которая складывается не так, как бы вы хотели — удачи не видать.
Нельзя хвалиться своими успехами, победами, красотой и так далее — можно себе навредить.
Нельзя злословить, распускать сплетни, слухи, говорить о других людях нехорошие слова.
День ангела или именины отмечают: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор, Сергей, Платон, Роман, Варула, Закхей, Алфей, Николай.
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