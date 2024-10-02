1 фрукт, який спалює жир краще за будь-який спортзал

Чому важливо споживати фрукти

Незважаючи на те, що фрукти містять вуглеводи та природні цукру, дослідження незмінно показують, що фрукти можуть бути корисними для підтримки здорової ваги. По-перше, клітковина та вода у фруктах можуть подовжити відчуття ситості, тож після вживання фруктів ви можете почуватися ситими довше.

Якщо це допоможе вам менше їсти та зменшити споживання калорій, це може сприяти втраті ваги. Фрукти також мають низьку калорійність, і якщо ви їсте їх замість висококалорійної закуски, це може допомогти створити дефіцит калорій, що допоможе схуднути.

Інші фактори також можуть впливати. Наприклад, клітковина та антиоксиданти у фруктах можуть змінити мікробіом вашого кишечника таким чином, що захищатиме від збільшення ваги, а деякі поживні речовини у фруктах можуть захищати від ожиріння.

Який фрукт номер 1 для схуднення?

Яблука займають перше місце серед фруктів номер один для схуднення з багатьох причин. Велике яблуко містить 5 грамів клітковини, яка є сумішшю розчинної та нерозчинної клітковини. Обидва типи потрібні для здоров’я, але розчинна клітковина допомагає регулювати апетит, затримуючи спорожнення шлунка, що довше забезпечує відчуття ситості.

Це може допомогти вам їсти менше і, отже, схуднути.

Через твердість яблук, їх потрібно довше жувати, ніж деякі інші фрукти, і доведено, що тривале жування підвищує ситість.

Яблуко допоможе вам схуднути (фото: freepik.com)

Яблука також втягують воду в товсту кишку, що, як було встановлено, знижує апетит і бажання їсти пізніше вдень.

Крім того, дослідження 2015 року показало, що люди, які їдять яблука, мають на 30% менше шансів страждати ожирінням, ніж ті, хто пропускає яблука.

Найкращі фрукти для схуднення

Чорниця

Серед класу антиоксидантів, відомих як флаваноли, антоціани, поширені в чорниці, були пов’язані з найменшим збільшенням ваги з часом. Крім того, серед близнюків (які мають однакову генетичну структуру) та, яка їла більше чорниці, була худішою, ніж та, яка їла менше.

Кавун Згідно з одним дослідженням, кавун може полегшити наповнення та схуднення. Порівняно з перекусом з печива ті, хто їсть кавун щодня, повідомили про менший голод, ситість і менше бажання їсти протягом дня, а також втратили значно більше ваги, ніж ті, хто їсть печиво, незважаючи на те, що обидві закуски мали однакову кількість калорій.

Авокадо

Наповнене жиром авокадо технічно є фруктом, і хоча це може бути нелогічним, що їжа з високим вмістом жиру може допомогти схуднути, є докази того, що люди, які їдять авокадо, з часом набирають вагу менше.

Дослідження 2013 року показало, що додавання половинки авокадо до обіду посилює насичення та зменшує бажання їсти на 28% протягом наступних п’яти годин порівняно з їжею, у якій не було авокадо, що свідчить про те, що авокадо може допомогти вам їсти менше та схуднути.

Ківі

Доведено, що пара ківі перед сном покращує якість сну, скорочує час, необхідний для засинання, і збільшує час сну на 13%. Це більше ніж 45 додаткових хвилин, якщо ви вже спите шість годин на добу! І ці зайві години сну можуть полегшити вам схуднення.Ще одне дослідження показало, що вживання двох ківі на день призвело до значного зменшення жиру в організмі серед молодих людей із надмірною вагою та ожирінням.

Ківі та грейпфрут - чудові фрукти для схуднення (фото: freepik.com)

Грейпфрут

Дослідження 2006 року показує, що вживання половини грейпфрута перед їжею призвело до значної втрати ваги. Інше дослідження показало, що споживання грейпфрута було пов’язане зі зниженням маси тіла, ІМТ та об’єму талії.

Чи може вживання занадто великої кількості фруктів спричинити збільшення ваги?

Більшість людей їдять занадто мало фруктів, тому занадто багато фруктів не викликає занепокоєння. Крім того, жодна їжа не може спричинити збільшення ваги; важлива загальна якість вашого раціону та те, чи відповідаєте ви потребам організму. Перевищення потреб вашого тіла в калоріях є причиною збільшення ваги, однак існує багато факторів, включаючи генетику та наявність їжі, які впливають на вагу тіла.