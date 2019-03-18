Сильнейший эфир в истории вокальных боев на проекте: как прошел 9 эфир Голоса країни

Сегодня, 17 марта, состоялся девятый выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

В воскресенье, 17 марта, на канале 1+1 состоялся девятый выпуск 9 сезона шоу Голос Країни. В этом эфире прошел второй этап вокальных боев в командах звездных тренеров, которым вновь пришлось делать непростой и драматичный выбор, отсеивая некоторых участников своих команд.

Первыми на сцену вышли "Шпилясті Кобзарі" и Катерина Гулюк из команды Потапа, с песней "Ой під вишнею". "Кобзари", возможно, за счет своей численности, убедили Потапа оставить в проекте именно их.

Одним из самых долгожданных выступлений во втором эфире стало противостояние в команде Дана Балана, между Катериной Бегу, которая спела легендарную песню вместе со своим тренером на "слепых прослушиваниях", и молодым Александром Тесленко. Судьи отдали свое предпочтение именно 19-летнему парню, но решающее слово было за Даном Баланом, который, кстати, ожидаемо выбрал Катерину. К сожалению, талантливого парня не спас никто из тренеров.

Александр Мороз противостоял Магдалене Паскар в команде Монатика. В интервью Александр сказал, что победа в этой дуэли больше нужна именно Магдалене, а он готов принять любое решение наставника. Ребята исполнили композицию "Another Love". Многие участники даже назвали это выступление лучшим в этом выпуске, но выбор был за Монатиком. Дмитрий решил, что дальше пойдет именно Магдалена. Однако сразу два тренера решили "украсть" исполнителя - Тина Кароль и Дан Балан. Александр, в свою очередь, решил продолжить свой путь в команде Дана Балана.

Продолжили эфир, как сказала Тина Кароль, ее кошечки - Мария Никулина и Дарья Храмова. Любопытно, что девушки открыто заявили о том, что не общаются друг с другом, поэтому зрителей ожидала действительно невероятная битва. Две очень талантливые исполнительницы спели известную композицию "Telephone". Выбор для Тины был очень непростым, ведь обе вокалистки выложились на 100%, однако самый очаровательный тренер проекта выбрала Дарью Храмову.

Потап, который решил превзойти самого себя, поставил в пару Роксолану Сироту и Артема Банара. Звездный наставник выбрал для битвы песню своего коллеги, Монатика - "Глубоко". Песня действительно не оставила никого равнодушным, но это лишь одна сторона медали, ведь Потапу необходимо было оставить только одного участника... Для этого выбора ему пришлось обратиться за помощью к Наде Дорофеевой, которая посетила этот эфир и вышла на сцену, чтобы спеть на биз с "дуэтом". Известный репер выбрал Роксолану. Тем не менее, Монатик и Тина Кароль "украли" Дмитрия, который выбрал Тину Кароль.

А дальше на сцену вышло трио - Георги Дарахвелидзе, Самуэлле Грилли и София Шафир. Все три исполнителя представляли команду Дана Балана, исполнив невероятно интересный микс - популярный хит конца 90-х годов, "Батарейка" и легендарную песню Стинга, "Shape of my heart". Выбрать среди троих было еще сложнее, чем когда на сцене выступало двое участников, однако Дан выбрал Дарахвелидзе.

Виктория Уварова сошлась в очной дуэли против другой Виктории, Олейник. Песня "Битанга" "зажгла" сцену главного вокального шоу страны, а девушки выложились на все 200%! Монатик выбрал Викторию... Олейник, которая совсем недавно перенесла операцию на сломанной ноге.

После этого пришло время вступать в бой участникам команды Тины Кароль. Даниил Однораленко, который неоднократно признавался в любви к своему наставнику, сошелся в очной битве с Дариной Ворончук, исполнив композицию "Say Something". В этот раз Тина Кароль выбрала парня, оставив в проекте Даниила Однораленко.

В команде Дана Балана зрителей ожидал настоящий мужской батл, настоящий "мужской разговор" между Германом Романченко и Вячеславом Кретовым. Ремикс на композицию группы HIM, "Join Me i Death", заставил пронастальгировать их тренера, Дана Балана, который начинал свою карьеру, как рок-исполнитель. Вячеслав Кретов, как оказалось, гораздо больше впечатлил Дана Балана.

Настоящий суровый инженер, Ярослав Кошельник вышел на сцену в "дуэте" с цыганским бароном, Николаем Запорожаном. Мужчины исполнили легендарную песню Адриано Челентано - "Confessa". Потап рассыпался в комплиментах Николаю, но решил дать еще один шанс "сталь-канату", то есть, Ярославу Кошельнику.

Эстафету вокальных боев принял Монатик, который свел в очном противостоянии Марину Круть и братский тандем, Влада и Романа Таранцовых. Песня группы Друга Ріка, "Три хвилини", понравилась не только зрителям, но и Валерию Харчишину, который "неожиданно" оказался в зрительном зале... Более того, легендарный музыкант не выдержал и выполнил свою же композицию с участниками на бис! Тем не менее, это не уберегло от Монатика от необходимости делать выбор, который оказался в пользу братьев! Но доблестный Потап спас Марину.

Ника Тупилко, Анастасия Андреева и Виктория Боцвина сражались в тройном противостоянии, исполняя песню "Symphony". Девушки из команды Тины Кароль продемонстрировали абсолютно разное исполнение этой композиции, что только усложнило выбор для звездного тренера. Однако Тина выбрала Нику Тупилко.

Валентин Колаковский и Богдана Ренк из команды Потапа исполнили песню "Behind Blue Eyes". От композиции действительно появились мурашки по коже у каждого звездного наставника, которые даже не могли сначала подобрать нужные слова, чтобы охарактеризовать выступление участников. Украинский репер остановил свой выбор на Богдане.

Энрикеш Пресиндо и Артем Лизка из команды Дана Балана добавили динамики под конец второго эфира вокальных боев. Легендарный хит "Hit the road jack" заставила тренеров буквально встать со своих кресел, а Тина Кароль практически сразу сказала, что готова спасти одного из учасников. Тина сдержала свое слово, "украв" Артема Лизку, ведь Дан Балан оставил в проекте ангольского вокалиста, Энрикеша Пресиндо.

Алина Подлужная из Бреста боролась за право продолжить свое участие в проекте с Кристиной Сквирской. Девушки исполнили композицию "Цвіте Терен", причем беларуская участница продемонстрировала очень хорошее владение украинским языком. Возможно, именно это и подкупило Монатика, который остановил свой выбор на Алине.

На "десерт" вокальных боев девятого сезона шоу осталась команда Тины Кароль. Яна Клявине против Девида Аксельрода - пожалуй, самый ожидаемый батл выпуска. Два талантливых вокалиста, два талантливых артиста - и всего одно место в проекте. "Така як ти" - именно эту композицию исполнили участники команды Тины Кароль, вызвав слезы на глазах своей наствницы. Слезы счасть и радости, но, в тоже время, слезы перед непростым выбором. Тина Кароль выбрала именно Дэвида, который, к слову, признался, почему изменил фамилию...

Таким образом, все наставники выбрали тех участников, с которыми они отправятся в "нокауты". Следущий эфир состоится ровно через неделю!