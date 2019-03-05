Крепостная - 11 и 12 серии 1 сезона смотреть онлайн

Одиннадцатая и двенадцатая серии нового проекта телеканала СТБ, Крепостная, вышли в эфир сегодня, 5 марта

Сегодня, 5 марта, состоялись очередные серии нового костюмированного сериала Крепостная, который выходит на телеканале СТБ с понедельника по четверг в 20:00.

Смотреть 11,12 серии сериала Крепостная по ссылке:

Лидия Ивановна Шефир, которая давно влюблена в Алексея Косача, вызывает его письмом в свою усадьбу, чтобы предложить "выгодную сделку". Когда молодой помещик приезжает в имение Шефир он получает предложение, от которого действительно сложно отказаться. Лидия Ивановна предложила Алексею 4000 рублей, чтобы он выкупил Катерину, но взамен... взамен он должен жениться на ней. На Лидии Ивановне.

Алексею остается только согласиться на это предложение либо же обратиться за помощью к легендарному Андрею Андреевичу Жадану, который когда-то выкупил самого себя у помещиков, превратившись из простого крепостного в самостоятельную и сильную социальную единицу. Однако поверит ли Жадан человеку, которого видит в первый раз?

Тем временем, возникает конлфикт между мужской частью семейства Червинских. Червинский-старший продолжает играть в ловеласа, окучивая молодых акрис в театре. Однако это замечает его сын, который, едва ли не публично, стыдит отца за неподобающее, как для женатого мужчины, поведение.

К слову, Григорий Червинский следит более чем пристально не только за своим отцом, но и за крепостной, которую он, ой как не хочет отдавать Косачу. Он даже пытается подговорить свою матушку, Анну Ивановну, на предмет того, что Алексей Косач не чист на руку и вообще является плохим выбором для Китти.

1 сезон сериала Крепостная будет выходить с понедельник по четверг в 20:00 на телеканале СТБ.