Крепостная: 9,10 серии 1 сезона смотреть онлайн

Судьба Крепостной становится все более непредсказуемой...

Девятая и десятая серии нового проекта телеканала СТБ, Крепостная, вышли в эфир сегодня, 4 марта

Сегодня, 4 марта, состоялись очередные серии нового костюмированного сериала, Крепостная, который выходит на телеканале СТБ с понедельника по четверг в 20:00.

Смотреть 9,10 серии сериала Крепостная по ссылке:

Напомним, что в предыдущих сериях Алексей Осадчий сделал предложение Катерине, которая ответила на это своим согласием.

Естественно, больше всех об этом предложении жалеет Анна Червинская, ведь она не хочет отдавать в чужие, пусть и любящие руки, свою крестницу.

Кроме того, недовольный поступком Алексея и его родственники. Брат и сестра негодуют, что им придется терпеть некоторые ограничения в угоду какой-то крепостной. София Станиславовна, мать Алексея, роль которой исполнила Ольга Сумская, естественно, тоже думает больше о делах поместья и о том, как бы решить финансовые проблемы, чем о том, что новой парой его сына буде не дворянка, а всего лишь крепостная.

"Обязуюсь выкупить у Петра Ивановича Червинского крепостную девку Катерину Вербицкую" - именно с такой формулировкой был подписан договор между Червинским-старшим и Алексеем Косачем о том, чтобы выкупить крепостную Катерину.

Алексей, по его собственным словам, готов отдать любую сумму, однако хитрый Червинский запрашивает целых 247 рублей - невероятную, по тем временам, цифру.

При этом сын Червинских, Григорий, даже несмотря на тот факт, что уже почти женат на Наталье Дорошенко, не перестает мучать крепостную своими расспросами и словестными унижениями. Более того, он угрожает ей тем, что никогда и никуда ее не отпустит!

Сможет ли Алексей Косач найти необходимые средства для того, чтобы выкупить у соседей любовь всей своей жизни? Не пожалеет ли Катерина о том, что уйдет из-под крыла своей крестной? И зайдут ли угрозы Григория Червинского дальше разговоров? Обо всем этом зритель узнает в девятой и десятой сериях сериала Крепостная.

1 сезон сериала Крепостная будет выходить с понедельник по чеверг в 20:00 на телеканале СТБ.