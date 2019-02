"Нашествие" одесситов, тренер, который "сделал" всех и голос, развернувший все кресла: как прошел 5 эфир Голоса країни

Сегодня, 17 февраля, состоялся пятый выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

В воскресенье, 17 февраля, на канале 1+1 состоялся пятый выпуск 9 сезона шоу Голос Країни. Эфир был посвящен легендарным хитам!

Первым на сцену главного вокального шоу страны вышел квартет Leon Voci - группа со Львова, которая, по словам парней, ломает стереотипы оперного искусства, с песней "We Are The Champions", культовой группы Queen.

Единственным звездным тренером, который повернулся к ребятам, стала Тина Кароль, у которой, что любопытно, в прошлом году уже был квартет.

Вторым участником пятого эфира стала Маша Никулина, девушка родом из Полтавы, которая с ранних лет видела себя только в музыке. Несколько лет назад в ее жизни произошел переломный момент, связанный со смертью близкого человека. Именно это подтолкнуло ее к музыкальным свершениям. Маша исполнила композицию "Nothing compares to you", развернув кресла сразу трех наставников - Тины Кароль, Потапа и Монатика. Никулиной оказалась близкой по духу единственная представительница прекрасного пола в жюри - Тина Кароль.

Победитель второго сезона шоу "Танцы со звездами", Сергей Костецкий, вышел на сцену третьим. Он решил попробовать свои силы в музыке, чтобы дословно: спеть душой, спеть сердцем". Кроме того, вся страна знает его, как хореографа, а теперь узнает и как музыканта. Кстати, композиция, которую выбрал Сергей, действительно известна всем - "A little less conversation", Элвиса Пресли. Однако долгое время никто из наставников не решался нажать на кнопку, пока этого не сделал Дан Балан, который повернулся единственным.

Еще одним очень ярким перфомансом этого эфира стало выступление Дарьи Телитченко, которая не может жить без музыки, но очень комплексует из-за своих пышных форм. По ее словам - многие продюсеры отказывали ей из-за того, что она дословно" занимает всю сцену". Даша исполнила песню Гайтаны "Шаленію" и заставила по-хорошему сойти с ума сразу двух наставников - Монатика и Потапа.

Конкурсантка призналась, что хотела именно к этим тренерам, поэтому между мужчинами разгорелась жаркая битва за участницу. Однако Монатик оказался в приоритете у девушки.

"Последние четыре года Тина Кароль каждую минуту со мной". Именно так сказал в своей визитке следующий участник, 18-летний Даниил Однораленко, назвав исполнительницу Душой украинского народа. К слову, этот парень приехал на конкурс с восточной Украины, преодолев множество блокпостов на своем пути.

Естественно, Даниил исполнил песню Тины Кароль "Космічні почуття". И кто бы вы думали повернулся? Конечно, Тина Кароль. Все как в голливудском фильме со счастливым концом.

Карина Соколовская, которая вышла на сцену следующей, призналась, что является фанаткой Юрия Горбунова. Жаль, конечно, что ведущий не мог повлиять на выбор звездных наставников, ведь никто из них не развернул свое кресло. Девушка выбрала классную песню - "Промені", которая является саундтреком к фильму "Сумасшедшая свадьба", но, увы, не покорила членов жюри.

Яна Клявиня из Риги, которая по ее собственным словам, является cover-исполнительницей, хочет вырваться в сольное плавание, поэтому приехала в Украину на Голос. Яна исполнила песню "Прірва", группы Hardkiss, практически моментально развернув кресло Потапа. Казалось, что репер так и останется единственным наставником, но на последней секунде песни развернулась еще и Тина Кароль. Как следствие, Потап снова остался ни с чем.

Зайончковский Владимир, ведущий утреннего телешоу из Одессы, бредит музыкой. Он хочет создать собственную музыкальную программу на ТВ, чтобы ее смотрела вся Украина. Исполнял Владимир максимально позитивную песню "Don't worry, be happy", легендарного Боба Марли. Все шло к тому, что наставники так и останутся сидеть на своих местах, но в последнее мгновение Дан Балан изменил все, развернув свое кресло.

После этого на сцене появилась Наталья Корниленко из Ковеля, которой, в свое время, сам Кузьма Скрябин сказал, что нужно бросать все и ехать покорять столицу. Девушка исполнила лирическую и очень трогателлную композицию "My Love. В этой ситуации, наконец-то, повезло Потапу, который повернулся единственным и, не встретив сопротивления, забрал Наталью в свою команду.

Молодой и амбициозный Евгений Попов преодолел многочисленные детские комплексы, связанные с лишним весом, и сейчас работает моделью. На Голос пришел ради зрительского признания, ради того, чтобы доказать себе, что он действительно чего-то стоит. Название песни было выбрано весьма символично - "My rule" (мои правила). Однако звездные тренера не развернулись...

Апогеем пятого эфира стало выступление Натальи Краснянской, которая в 2007 году взяла Гран-При на ивестном песенном конкурсе "Славянский Базар". Песня "Сердце" невероятно растрогала звездных наставников, а мужественный Потап даже пустил скупую слезу. Тем не менее, к девушке повернулся только MONATIK.

Казалось бы, простой офис-менеджер, Светлана Гаева кайфует от музыки. Для нее #прямосейчас пришло время попробовать свои силы на большой сцене, а также найти своего слушателя. "You've got the love" - композиция, с которой Светлана вышла на сцену и, казалось бы, должна была покорить тренеров, но никто не повернулся.

Очередная одесситка на пятом эфире вокального шоу, Владислава Бердникова, у которой есть своя небольшая музыкальная группа, хотела покорить гораздо большее количесво зрителей. Для этого Влада выбрала интересный cover на песню группы KAZKA - "Свята". И снова борьбы за участницу не получилось, ведь свое кресло повернул только MONATIK.

Одесский "десант" на этом не закончился, ведь следующей на сцену вышла Настя Андреева из Южной Пальмиры. У Насти была четкая цель - победить в проекте. Но для этого ей необходимо было развернуть кресло хотя бы одного тренера. "I wаnna dance with somebody" - песня, которая моментально покорила Потапа, очень понравилась Тине, а также буквально заставила Дана Балана развернуть свое кресло в последний момент.

За Настю развернулась настоящая борьба с огромным количеством комплиментов от наставников, но выбор был сделан в пользу очаровательной Тины Кароль.

Арсений Журавель стал последним участником пятого эфира. Молодой парень своей главной целью в жизни считает счастье родной матери, а также ее материальное благосостояние.

Арсений буквально разжег эмоции, как у членов жюри, так и у зрителей в зале, став единственным участником в эфире, который развернул кресла всех тренеров! К слову, исполнил он песню группы A-Ha "Take on me".

Выбор был непростым, но Арсений решил, что сердце подсказывает ему идти в команду Потапа.

Таким образом, Monatik почти собрал команду, взяв 3 вокалистки. У него остается всего одно вакантное место. Тина Кароль, в свою очередь, пошла в наступление и выборола сразу пятерых участников. У нее остается два свободных места. Не остался без новых членов команды и Потап. Его улов в этот раз - двое участников. Ровно столько же, сколько забрал на 5 эфире Дан Балан.