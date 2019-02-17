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Голос країни 2019: 5 выпуск смотреть онлайн

STYLERТелешоу    17.02.2019 - 08:15
Голос країни 2019: 5 выпуск смотреть онлайн
Юрий Горбунов и Катерина Осадчая проведут очередной эфир Голоса країни.

Сегодня, 17 февраля, состоится пятый выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

Сегодня, 17 февраля, состоится пятый выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

Голос країни 2019: 5 выпуск смотреть онлайн

Чем ближе к завершению «слепых прослушиваний», тем чаще звездные наставники вступают друг с другом в конфликтные ситуации. Кстати, наибольшее количество участников в свою команду собрал Monatik, в его активе 12 талантливых исполнителей.

Так, например, в пятом эфире нас ожидает продолжение конфронтации между Потапом и Даном Баланом, выступление девушки, которая стесняется своей внешности, но поет просто невероятно красивым голосом, а, возможно, апогеем вечера станет выступление одного из победителей шоу «Танцы со звездами» прошлых лет.

Безусловно, в пятом эфире продолжится и любовная линия в шоу. Только если раньше все говорили о романе между Тиной Кароль и Даном Баланом, то теперь у звездного наставника появится конкурент в лице одного из участников проекта. Даниил Однораленко приехал с Восточной Украины, обойдя все возможные блокпосты, специально, чтобы покорить не только сцену популярного шоу, но и сердце Тины Кароль!

Кроме того, этот эфир, как обещают продюсеры, пройдет под знаком легендарных хитов, а одна из групп, выступающих на сцене, замахнется на исполнение культовой песни квартета Queen.

Начало пятого эфира популярного шоу в 21:00 на телеканале 1+1. Ведущими вокального шоу, как и всегда будут Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

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