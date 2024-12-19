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“Злодії 2: Пантера". Вийшов трейлер брутального екшену з Джерардом Батлером

Кадр з фільму “Злодії 2: Пантера" (Green Light Films)
Автор: Любов Блажко

Вийшов український трейлер продовження кримінального хіта 2018 року - "Злодії 2: Пантера" з зірковим кастом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал Green Light Films.

“Злодії 2: Пантера” - продовження детективного екшену “Злодії” про протистояння кримінальної банди та поліції Лос-Анджелесу в особі  “Великого Ніка” О'Брайєна.

Цього разу дія фільму переміститься на Лазурове узбережжя до Марселя, де знаходиться одна з найбільших діамантових бірж світу. “Великий Нік” переслідує свого опонента Донні Вілсона та стає частиною банди, яка планує зухвале пограбування.

Кадр з фільму “Злодії 2: Пантера" (Green Light Films)

Кадр з фільму “Злодії 2: Пантера" (Green Light Films)

Головну роль у детективному екшені грає суперзірка та секс-символ кількох поколінь Джерард Батлер (зірка фільмів “Привид Опери”, “300 спартанців”, “Законослухняний громадянин”, “Гола правда" та інших).

За якісний екшн також відповідає молода зірка О'Ші Джексон-молодший, відомий за ролями у блокбастері “Годзила: король монстрів”, “Ведмідь під кайфом”, шоу “Обі-Ван-Кенобі”.

Кадр з фільму “Злодії 2: Пантера" (Green Light Films)

Кадр з фільму “Злодії 2: Пантера" (Green Light Films)

Свої бійцівські вміння продемонструють суперзірка UFC та абсолютний чемпіон Майкл Біспінг та Ріко Верховен - видатний кікбоксер, який займає першу сходинку в рейтингу важкоатлетів світу версії Combat Press.

 

Режисером сиквелу став постановник першого фільму Крістіан Гудегаст (“Падіння Лондону”), а продюсерами - Такер Тулі (“Дев'ять”, “Брати”, “Шпигун по сусідству”, “Ми - Міллери”), Марк Кентон (“Забираючи життя”, “300 спартанців”), репер 50 cent та Медоу Уільямс (“Поліціянт з Беверлі-Гіллз 3”, “Маска”, “Аполлон 13”).

Зазначимо, що в український прокат фільм “Злодії 2: Пантера” виходить у світову дату старту - 9 січня 2025 року.

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