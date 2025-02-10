UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

У «Зеленому центрі» у Запоріжжі продовжується видача допомоги від Фонду Ахметова

Фото: у "Зеленому центрі" у Запоріжжі продовжується видача допомоги від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Юлія Бойко

Мешканці Запоріжжя, житло яких постраждало внаслідок російських обстрілів, й які задокументували це у Департаменті соціального захисту Запоріжжя, можуть отримати допомогу від Фонду Ріната Ахметова. Видачі продуктових наборів здійснюватимуться у "Зеленому центрі" до 14 лютого.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Також у "Зеленому центрі" продовжують отримувати продуктові набори вимушені переселенці пільгових категорій, які не отримували допомогу в 2024 році. У складі кожного набору - продукти, що довго зберігаються: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 мільйонів продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВнутрішньо переміщені особиРінат Ахметов