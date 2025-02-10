У «Зеленому центрі» у Запоріжжі продовжується видача допомоги від Фонду Ахметова

Також у "Зеленому центрі" продовжують отримувати продуктові набори вимушені переселенці пільгових категорій, які не отримували допомогу в 2024 році. У складі кожного набору - продукти, що довго зберігаються: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 мільйонів продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.