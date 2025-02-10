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В "Зеленом центре" в Запорожье продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова

Фото: в "Зеленом центре" в Запорожье продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Юлия Бойко

Жители Запорожья, жилье которых пострадало в результате российских обстрелов, и которые задокументировали это в Департаменте социальной защиты Запорожья, могут получить помощь от Фонда Рината Ахметова. Выдачи продуктовых наборов будут осуществляться в "Зеленом центре" до 14 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Также в "Зеленом центре" продолжают получать продуктовые наборы вынужденные переселенцы льготных категорий, которые не получали помощь в 2024 году. В составе каждого набора - продукты, которые долго хранятся: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 миллионов продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер Фонда.

 

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