В "Зеленом центре" в Запорожье продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова

Также в "Зеленом центре" продолжают получать продуктовые наборы вынужденные переселенцы льготных категорий, которые не получали помощь в 2024 году. В составе каждого набора - продукты, которые долго хранятся: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 миллионов продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер Фонда.