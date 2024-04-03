​​​​​​​Військові пояснили, як росіяни використовують "пропаганду страху" проти українців

Зокрема, як зазначив лейтенант, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, ця кампанія побудована наступним чином: "Наприклад, інтенсифікуються обстріли Сумщини.

Під ці обстріли ведеться інформаційна кампанія, що ворог готовий наступати з Півночі на Суми, раз кількість обстрілів підвищилася. І ворог наголошує, мовляв, шансів захиститися нема, бо от дивіться - Велика Писарівка розбита на прикордонні, і цю Велику Писарівку масштабують на всю область".

За його словами, те саме відбувається навколо Харкова: "У Харкові було завдано потужних ударів по енергетичній інфраструктурі, потім прилетів КАБ… виступив Соловйов і розказав, що треба розбивати Харків поквартально".

"Це пропаганда страху, а разом з тим Сумщина відійшла кудись на другий план. І от такими точковими інформаційними кампаніями вони намагаються залякати населення. Для чого це робиться? Для того, щоб багато людей від втоми почали казати: "Та ну його в баню давайте якісь перемовини", - додав Андрій Кроваленко, додавши, що це пастка, тому що "пауза лише пришвидшить підготовку російської армії для того, щоб наступати на Краматорськ і можливо навіть здійснити оту їхню страшилку про оточення Харкова".

Що стосується можливого наступу РФ в травні і в червні, Андрій Коваленко зазначив, що рф дійсно готує наступ, але паралельно з цим "ідуть фейки про наступ на Харків 350-ма тисячами росіян, яких не існує в природі, і про наступ з півночі". "Для того, щоб відбувся наступ з півночі вже має готуватися певна логістика ворогом, вона не готується. Не може з повітря взятися 100 тисяч військових, їх потрібно десь розмістити, підготувати логістику для того, щоб вони могли наступати. Цього нема".

"Де ж буде відбуватися наступ росіян? Це перший напрямок – Вугледарський, другий - Часів Яр. Також їхня мета – це наступ в напрямку Краматорська і намагання дійти до Краматорська-Слов’янська. Це не секрет. Паралельно з цим вони Синьківку на Куп’янському напрямку промацують постійно нашу оборону… Чи треба з цього робити трагедію? Навпаки, я вважаю, що люди мають розуміти реальність. Ми будемо в обороні, будемо захищатися, намагатися максимально вибити ці резерви, які ворог накопичив", - зазначив Андрій Коваленко.

Зі свого боку офіцер управління 12 бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат" додав, що багато хто подає заяву Президента Володимира Зеленського про можливий наступ росіян вирваною із контексту. Водночас, президент чітко заявив, що Сили оборони України стабілізували ситуацію на фронті, але допомога від партнерів необхідна тут і зараз.

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна не ігнорує будь-яку інформацію про можливу підготовку ворога до наступальних дій на Харків, а тому "вживає всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність".

Як наголосив генерал, на сьогодні проводиться великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій, встановлюється комплексна система загороджень, проводиться планування застосування наших військ у разі таких дій.