​​Военные объяснили, как россияне используют "пропаганду страха" против украинцев

В частности, как отметил лейтенант, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, эта кампания построена следующим образом: "К примеру, интенсифицируются обстрелы Сумщины.

Под эти обстрелы ведется информационная кампания, что враг готов наступать с Севера на Сумы, раз количество обстрелов повысилось. И враг отмечает, мол, шансов защититься нет, потому что смотрите - Большая Писаревка разбита на пограничные, и эту Великую Писаревку масштабируют на всю область".

По его словам, то же происходит вокруг Харькова: "В Харькове были нанесены мощные удары по энергетической инфраструктуре, затем прилетел КАБ… выступил Соловьев и рассказал, что нужно разбивать Харьков поквартально".

"Это пропаганда страха, а вместе с тем Сумщина отошла куда-то на второй план. И вот такими точечными информационными кампаниями они пытаются запугать население. Для чего это делается? Для того чтобы многие от усталости начали говорить: "Да ну его в баню давайте какие-то переговоры", - добавил Андрей Кроваленко, добавив, что это ловушка, потому что "пауза лишь ускорит подготовку российской армии для того, чтобы наступать на Краматорск и возможно даже совершить эту их страшилку об окружении Харькова".

Что касается возможного наступления РФ в мае и в июне, Андрей Коваленко отметил, что Россия действительно готовит наступление, но параллельно с этим "идут фейки о наступлении на Харьков 350 тысячами россиян, которых не существует в природе, и о наступлении с севера" . "Для того, чтобы произошло наступление с севера, уже должна готовиться определенная логистика врагом, она не готовится. Не может с воздуха взяться 100 тысяч военных, их нужно где-то разместить, подготовить логистику для того, чтобы они могли наступать. Этого нет".

"Где же будет происходить наступление россиян? Это первое направление – Угледарское, второе - Часів Яр. Также их цель - это наступление в направлении Краматорска и попытки дойти до Краматорска-Славянского. Это не секрет. Параллельно с этим они Синьковку на Купь янском направлении прощупывают постоянно нашу оборону... Нужно ли из этого делать трагедию?

Со своей стороны офицер управления 12 бригады "Азов" НГУ Дмитрий "Дипломат" добавил, что многие подают заявление Президента Владимира Зеленского о возможном наступлении россиян вырванным из контекста. В то же время президент четко заявил, что Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию на фронте, но помощь от партнеров необходима здесь и сейчас.

Напомним, накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина не игнорирует какую-либо информацию о возможной подготовке врага к наступательным действиям на Харьков, а потому "принимает все меры для адекватного реагирования на такую вероятность".

Как отметил генерал, на сегодня проводится большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливается комплексная система заграждений, проводится планирование применения наших войск в случае таких действий.