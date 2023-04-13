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"Нас убивали, а ми просили дозвіл стріляти у відповідь". Масі Найєм сказав, чи можна було закінчити війну у 2014 році

Масі Найєм (фото: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Український адвокат і розвідник ЗСУ Масі Найєм бере участь у російсько-українській війні з 2015 року. Коли розпочався повномасштабний наступ, він також долучився до лав ЗСУ.

В інтерв’ю РБК-Україна Найєм сказав, чи могла війна на сході України закінчитися ще у 2014 році, а також розповів, як змінилася наша армія за весь цей час.

Чи можна було закінчити війну у 2014 році

Найєм каже, що тоді українські військові дотримувалися виконання так званих Мінських домовленостей ціною власного життя.

"Перебуваючи в промзоні Авдіївки, я не розумів мети. Ми просто героїчно стояли, нас убивали. Ми просили дозволу стріляти у відповідь. Не було ніяких задач повернути свої території. Це був просто живий щит людей, який поступово вбивали... Який був у тому сенс? Не знаю. Ми дамо оцінку трохи пізніше", - розповів Масі.

"Коли по вас стріляють, а ви просите дозвіл стріляти у відповідь, у тебе закрадається така думка: а це точно війна? Чи повинен ти просити дозвіл на самооборону? Я думаю, що ні. Тоді ми мали", - говорить він.

Зараз українські військові стали більш фаховими та вмотивованими. За його словами, річ у тому, що вони отримують чіткі службові завдання. Відповідно виросла мотивація, тому що військовослужбовці сьогодні розуміють кінцеву мету війни.

Але у 2014 році умов для завершення війни не було...

"Політична верхівка мала інші плани, ніж повертати території. З різних підстав. Я, на жаль, не володію певною інформацією, якою володіли тоді політичні особи. Проте, на мою думку, задачі повернути свої території не стояло", - ділиться Найєм.

До речі, днями було опубліковане перехоплення розмов окупантів, де чутно, як вони панікують через контрнаступ ЗСУ.

Читайте також інтерв'ю з генерал-лейтенантом Олександром Павлюком про те, яким був план Кремля з захоплення Києва та завдяки чому він провалився.

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