"Нас убивали, а ми просили дозвіл стріляти у відповідь". Масі Найєм сказав, чи можна було закінчити війну у 2014 році

Чи можна було закінчити війну у 2014 році

Найєм каже, що тоді українські військові дотримувалися виконання так званих Мінських домовленостей ціною власного життя.

"Перебуваючи в промзоні Авдіївки, я не розумів мети. Ми просто героїчно стояли, нас убивали. Ми просили дозволу стріляти у відповідь. Не було ніяких задач повернути свої території. Це був просто живий щит людей, який поступово вбивали... Який був у тому сенс? Не знаю. Ми дамо оцінку трохи пізніше", - розповів Масі.

"Коли по вас стріляють, а ви просите дозвіл стріляти у відповідь, у тебе закрадається така думка: а це точно війна? Чи повинен ти просити дозвіл на самооборону? Я думаю, що ні. Тоді ми мали", - говорить він.

Зараз українські військові стали більш фаховими та вмотивованими. За його словами, річ у тому, що вони отримують чіткі службові завдання. Відповідно виросла мотивація, тому що військовослужбовці сьогодні розуміють кінцеву мету війни.

Але у 2014 році умов для завершення війни не було...

"Політична верхівка мала інші плани, ніж повертати території. З різних підстав. Я, на жаль, не володію певною інформацією, якою володіли тоді політичні особи. Проте, на мою думку, задачі повернути свої території не стояло", - ділиться Найєм.