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Нас зараз будуть в м'ясо відправляти. Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ (перехоплення)

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Росія, Середа 12 квітня 2023 18:44
Нас зараз будуть в м'ясо відправляти. Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ (перехоплення) Фото: росіяни бояться наближення українського контрнаступу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росіяни бояться наближення українського контрнаступу. Вони розуміють, що у разі оточення командування не буде їх евакуювати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

Як розповів росіянин у розмові зі знайомою, їм не вистачає забезпечення технікою та особовим складом. Окупант розповідає, що вони опинилися в оточенні ЗСУ. Він має піти слідкувати за ними та доповідати про їх переміщення.

Росіянин каже, що йому байдуже на українців і він готовий воювати до кінця.

"Якщо навіть щось буде, нас навіть вивести ніяк. Ми тут із мобілізованими розмовляли, у них 4 танки, зараз будемо пробиватися. Нас зараз будуть у м'ясо відправляти", - каже він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили один з підрозділів росіян і зайняли їхні позиції.

Також ми писали, що українські десантники знищили польовий табір ворога в Донецькій області.

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