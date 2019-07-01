СлухайУкраїнське: лучшие песни июня, которые не оставят вас равнодушными

Новинки украинской музыки (коллаж РБК-Украина)

Styler собрал для вас лучшие музыкальные новинки июня. Среди них песни от ONUKA, Алины Паш, Христины Соловий и других

Украинские музыканты в июне порадовали своих фанатов и всех меломанов огромным количеством релизов. Новыми альбомами, песнями и клипами обзавелись как молодые исполнители (KHAYAT, LATEXFAUNA), так и уже легендарные артисты (ONUKA, ТНМК и другие). Styler собрал несколько лучших релизов первого летнего месяца, которые не оставят вас равнодушными.

LATEXFAUNA - "Євпаторія"

Очень летний клип на одну из самых хитовых композиций Димы Зезюлина и Ко.

LATEXFAUNA - "Евпатория"

Гражданин Топинамбур - "Пісня Про Дівчат"

Новый трек известного коллектива из Днепра, который уже многие называют одной из лучших работ "Топинамбуров".

Гражданин Топинамбур - Пісня Про Дівчат

alyona alyona - "Якби я була не я"

Украинская рэп-сенсация удивила поклонников оригинальным визуальным сопровождением трека, ни разу не появившись в кадре. В видео фигурируют лишь ее губы среди морских волн, подсолнухов и пшеничных полей.

alyona alyona - Якби я була не я

KHAYAT - "KHMIL’"

KHAYAT презентовал дебютный альбом. Возможно, теперь этот молодой, но очень талантливый и харизматичный исполнитель будет иметь большие шансы победить в Нацотборе на Евровидение.

KHAYAT - KHMIL’

Алина Паш - "ПИНТЯ"

Звезда украинского хип-хопа тоже выпустила дебютный альбом. Он состоит аж из двух частей. Поэтому каждый имеет шанс найти подходящую для себя песню.

Alina Pash – ПИНТЯ:Місто

Alina Pash – ПИНТЯ: Гори

Кімната Гретхен - "Порцеляна"

Через год после выпуска своего суперуспешного альбома "Гравітанці", днепряне представляют лирик-видео на одну из самых хитовых песен с него.

Кімната Гретхен – Порцеляна

ANIMA BAND - "Зоря"

Львовская группа ANIMA BAND презентовал официальный клип на свою композицию "Зоря". Видео, кстати, снимали в Исландии.

ANIMA BAND – Зоря

ТНМК - "Ми Смішили Бога"

Видеоклип к новому синглу "Ми Смішили Бога", вышедший ко Дню рождения культовой украинской группы 14 июня.

ТНМК - Ми Смішили Бога

ONUKA - "ZENIT"

В новой песни Наты Жижченко и Ко можно расслышать немало народных инструментов - цимбалы, бандура, дрымбу, трембиту. И уже в который раз участие в работе над песней ONUKA принял детский хор.

ONUKA - ZENIT

Христина Соловій - "Любий друг"

Сова, лисы, родственные души и красная комната "Твин Пикса" в новом клипе Христины Соловий. Такой себе клип-дежавю на ленту Дэвида Линча.

Христина Соловій - Любий друг

Cujo - "Мій Лайк"

Столичный музыкант и актер Виталий Сердитов презентовал очень добрую и светлую композицию, в которую вложены исключительно положительные эмоции.

Cujo - Мій Лайк

MOTANKA - "Motanka"

Украинская метал-группа MOTANKA презентовала первый альбом "Motanka". Любителям жанра точно понравится. По крайней мере, в мире творчество этого коллектива уже давно заценили!

MOTANKA - Motanka

CLOUDLESS - "Ми Одне" (feat. Jerry Heil)

В CLOUDLESS вышло новое видео вместе с Яной Шемаевой (Jerry Heil).

CLOUDLESS - Ми Одне (feat Яна Шемаєва)

Также 21-го июня группа презентовала свой новый альбом, песни из которого уже попадают саундтреками из украинским ТВ-шоу и сериалам. "Маяк" - это история, наполненная любовью, самопоиском и отчаянной борьбой.

CLOUDLESS - Маяк

BROSKO - "Хочу"

Украинский поп-дуэт презентовал дебютный мини-альбом, в который вошло четыре стильных поп-номера, сияющих неоновым лоском синтвейва и романтической электроники 80-х.

BROSKO - Хочу