СлухайУкраїнське: кращі пісні червня, які не лишать вас байдужими

Styler зібрав для вас найкращі музичні новинки червня. Серед них пісні від ONUKA, Аліни Паш, Христини Соловій та інших
Українські музиканти у червні порадували своїх фанатів та усіх меломанів значною кількістю релізів. Новими альбомами, піснями і кліпами обзавелися як молоді виконавці (KHAYAT, LATEXFAUNA), так і вже легендарні артисти (ONUKA, ТНМК та інші). Styler зібрав кілька найкращих релізів першого літнього місяця, які не лишать вас байдужими.
LATEXFAUNA - "Євпаторія"
Дуже літній кліп на одну із найхітовіших композицій Діми Зезюліна та Ко.
LATEXFAUNA - "Євпаторія"
Гражданин Топинамбур - "Пісня Про Дівчат"
Новий трек відомого колектива з Дніпра, який вже багато хто називає однією з найкращих робіт "Топінамбурів".
Гражданин Топинамбур - Пісня Про Дівчат
alyona alyona - "Якби я була не я"
Українська реп-сенсація здивувала прихильників оригінальним візуальним супроводом треку, жодного разу не з’явившись в кадрі. У відео фігурують лише її губи серед морських хвиль, соняшників та пшеничних полів.
alyona alyona - Якби я була не я
KHAYAT - "KHMIL’"
KHAYAT презентував дебютний альбом. Можливо, тепер цей молодий, але дуже талановитий і харизматичний виконавець матиме більші шанси перемогти у Нацвідборі на Євробачення.
KHAYAT - KHMIL’
Аліна Паш - "ПИНТЯ"
Зірка українського хіп-хопу теж випустила дебютний альбом. Він складається аж з двох частин. Тому кожен має шанс знайти підходящу для себе пісню.
Alina Pash – ПИНТЯ:Місто
Alina Pash – ПИНТЯ: Гори
Кімната Гретхен - "Порцеляна"
Через рік після випуску свого надуспішного альбому "Гравітанці", дніпряни Кімната Гретхен презентують лірик-відео на одну з найхітовіших пісень з нього.
Кімната Гретхен – Порцеляна
ANIMA BAND - "Зоря"
Львівський гурт ANIMA BAND презентував офіційний кліп на свою композицію "Зоря". Відео, до речі, знімали у Ісландії.
ANIMA BAND – Зоря
ТНМК - "Ми Смішили Бога"
Відеокліп до нового синглу "Ми Смішили Бога", що вийшов до Дня народження культового українського гурту 14 чеврня.
ТНМК - Ми Смішили Бога
ONUKA - "ZENIT"
У новій пісні Нати Жижченко і Ко можна розчути чимало народних інструментів - цимбали, бандуру, дримбу, трембіту. І вже вкотре участь у роботі над піснею ONUKA взяв дитячий хор.
ONUKA - ZENIT
Христина Соловій - "Любий друг"
Сова, лиси, споріднені душі та червона кімната "Твін Піксу" в новому кліпі Христини Соловій. Такий собі кліп-дежавю на стрічку Девіда Лінча.
Христина Соловій - Любий друг
Cujo - "Мій Лайк"
Столичний музикант і актор Віталій Сердитов презентував дуже добру і світлу композицію, у яку вкладено виключно позитивні емоції.
Cujo - Мій Лайк
MOTANKA - "Motanka"
Український метал-гурт MOTANKA презентував перший альбом "Motanka". Любителям жанру точно сподобається. Принаймні, у світі творчість цього колективу вже давно зацінили!
MOTANKA - Motanka
CLOUDLESS - "Ми Одне" (feat. Jerry Heil)
У CLOUDLESS вийшло нове відео разом з Яною Шемаєвою (Jerry Heil).
CLOUDLESS - Ми Одне (feat Яна Шемаєва)
Також 21-го червня гурт презентував свій новий альбом, пісні з якого вже потрапляють саундтреками до українських ТБ-шоу,та серіалів. "Маяк" - це історія, що наповнена любов'ю, самопошуком та відчайдушною боротьбою.
CLOUDLESS - Маяк
BROSKO - "Хочу"
Український поп-дует презентував дебютний міні-альбом, в який увійшло чотири стильних поп-номери, сяючих неоновим лоском синтвейва і романтичної електроніки 80-х.
BROSKO - Хочу