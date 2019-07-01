СлухайУкраїнське: кращі пісні червня, які не лишать вас байдужими

Новинки української музики (коллаж РБК-Україна)

Styler зібрав для вас найкращі музичні новинки червня. Серед них пісні від ONUKA, Аліни Паш, Христини Соловій та інших

Українські музиканти у червні порадували своїх фанатів та усіх меломанів значною кількістю релізів. Новими альбомами, піснями і кліпами обзавелися як молоді виконавці (KHAYAT, LATEXFAUNA), так і вже легендарні артисти (ONUKA, ТНМК та інші). Styler зібрав кілька найкращих релізів першого літнього місяця, які не лишать вас байдужими.

LATEXFAUNA - "Євпаторія"

Дуже літній кліп на одну із найхітовіших композицій Діми Зезюліна та Ко.

LATEXFAUNA - "Євпаторія"

Гражданин Топинамбур - "Пісня Про Дівчат"

Новий трек відомого колектива з Дніпра, який вже багато хто називає однією з найкращих робіт "Топінамбурів".

Гражданин Топинамбур - Пісня Про Дівчат

alyona alyona - "Якби я була не я"

Українська реп-сенсація здивувала прихильників оригінальним візуальним супроводом треку, жодного разу не з’явившись в кадрі. У відео фігурують лише її губи серед морських хвиль, соняшників та пшеничних полів.

alyona alyona - Якби я була не я

KHAYAT - "KHMIL’"

KHAYAT презентував дебютний альбом. Можливо, тепер цей молодий, але дуже талановитий і харизматичний виконавець матиме більші шанси перемогти у Нацвідборі на Євробачення.

KHAYAT - KHMIL’

Аліна Паш - "ПИНТЯ"

Зірка українського хіп-хопу теж випустила дебютний альбом. Він складається аж з двох частин. Тому кожен має шанс знайти підходящу для себе пісню.

Alina Pash – ПИНТЯ:Місто

Alina Pash – ПИНТЯ: Гори

Кімната Гретхен - "Порцеляна"

Через рік після випуску свого надуспішного альбому "Гравітанці", дніпряни Кімната Гретхен презентують лірик-відео на одну з найхітовіших пісень з нього.

Кімната Гретхен – Порцеляна

ANIMA BAND - "Зоря"

Львівський гурт ANIMA BAND презентував офіційний кліп на свою композицію "Зоря". Відео, до речі, знімали у Ісландії.

ANIMA BAND – Зоря

ТНМК - "Ми Смішили Бога"

Відеокліп до нового синглу "Ми Смішили Бога", що вийшов до Дня народження культового українського гурту 14 чеврня.

ТНМК - Ми Смішили Бога

ONUKA - "ZENIT"

У новій пісні Нати Жижченко і Ко можна розчути чимало народних інструментів - цимбали, бандуру, дримбу, трембіту. І вже вкотре участь у роботі над піснею ONUKA взяв дитячий хор.

ONUKA - ZENIT

Христина Соловій - "Любий друг"

Сова, лиси, споріднені душі та червона кімната "Твін Піксу" в новому кліпі Христини Соловій. Такий собі кліп-дежавю на стрічку Девіда Лінча.

Христина Соловій - Любий друг

Cujo - "Мій Лайк"

Столичний музикант і актор Віталій Сердитов презентував дуже добру і світлу композицію, у яку вкладено виключно позитивні емоції.

Cujo - Мій Лайк

MOTANKA - "Motanka"

Український метал-гурт MOTANKA презентував перший альбом "Motanka". Любителям жанру точно сподобається. Принаймні, у світі творчість цього колективу вже давно зацінили!

MOTANKA - Motanka

CLOUDLESS - "Ми Одне" (feat. Jerry Heil)

У CLOUDLESS вийшло нове відео разом з Яною Шемаєвою (Jerry Heil).

CLOUDLESS - Ми Одне (feat Яна Шемаєва)

Також 21-го червня гурт презентував свій новий альбом, пісні з якого вже потрапляють саундтреками до українських ТБ-шоу,та серіалів. "Маяк" - це історія, що наповнена любов'ю, самопошуком та відчайдушною боротьбою.

CLOUDLESS - Маяк

BROSKO - "Хочу"

Український поп-дует презентував дебютний міні-альбом, в який увійшло чотири стильних поп-номери, сяючих неоновим лоском синтвейва і романтичної електроніки 80-х.

BROSKO - Хочу