"Моджахед погиб как воин": чего успел достичь герой Украины при жизни

Даниил Ляшук - молодой, отважный, смеющийся и безудержный в своих справедливых привах герой, жизнь которого оборвалась 31 марта 2023 года. Но память о нем жива и по сей день.

О том, каким был Моджахед и что он успел сделать за свою жизнь для Украины, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Википедию и Telegram -канал "Danny Vendetty".

Герой Украины Моджахед

Он не имел украинских корней, но имел украинскую душу. Белорус, верный Украине до самой смерти. Даниил Ляшук - отважный украинский воин, который с 2014 года защищал Украину и отдавал военному делу всего себя.

Его жизненный путь не был прост, поскольку почти все время его преследовала война. Все началось с Крыма, именно там Даниил жил с 14 лет и получил образование моряка в Севастополе.

После аннексии Крыма в 2014 году воин решительно принял решение воевать на стороне Украины и втупил в ряды добровольческого батальона, действовавшего на востоке Украины.

Герой Украины Моджахед (фото: https://www.instagram.com/denivendetti)

Он был хорошим молодым военнослужащим, его не останавливал ни арест, который длился с 2015 по 2021, ни ранения и многочисленные операции. Он воин, который преданно шел в бои за свободу страны и народа.

Ляшук никогда не стоял в стороне и всегда смело шел на защиту. Но его жизнь оборвалась в ночь 31 марта 2022 в бою под Бахмутом.

Бойца решили провести в последний путь без лишнего информационного шума, соблюдая традиции ислама, которому до своего последнего времени был верен Даниил Ляшук.

Память о Моджахеде

Сегодня бойцу могло бы исполниться 28 лет, но его жизнь резко оборвалась в ожесточенной борьбе за Бахмут. Однако героизм и жажду освобождения Моджахеда запомнили все, кто когда-то был с ним знаком. Собратья вспоминают его с гордостью, благодарностью и скорбью.

"Ты был рожден героем, ты погиб как герой. Мы все будем помнить тебя вечно", - говорится в сообщении в официальном телеграмм-канале бойца.

"Все, кто тебя знал - знают, что ты был очень добрым, отважным и искренним человеком, с собственной честью. Ты был настоящим воином, не смотря на два тяжелых ранения за время полномасштабной ты снова вернулся на передовую. Ты мне всегда говорил, что самое страшное для тебя - это выпасть из строя. Сейчас ты в нем навечно", - написал Лачен после смерти Моджахеда в своем блоге

Герой Украины Моджахед (фото: https://www.instagram.com/denivendetti)