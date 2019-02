MONATIK триумфует, двойник Тины Кароль и педагог Могилевской: как прошел 4 эфир Голоса країни

Тина Кароль, Дан Балан и букет. Выводы делайте сами.

Сегодня, 10 февраля, состоялся четвертый выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

В воскресенье, 10 февраля, на канале 1+1 состоялся четвертый выпуск 9 сезона шоу Голос Країни.

Как и обещали продюсеры, эфир действительно стал романтичным. Вначале четертого выпуска Дан Балан подарил Тине Кароль букет цветов, тем самым подогрев слухи про их теплые отношения.

Отметим, что сегодняшний эфир стал экватором "слепых прослушиваний", а первым на сцену вышел врач-педиатр из Черновцов, Александр Мельник, который исполнил песню Pianoboy - "Кохання". Единственным тренером, который повернулся к первому конкурсанту был Потап, однако Александр был счастлив, ведь именно в команду к реперу он и хотел попасть.

Второй, покорять звездных наставников, решилась Карина Арсентьева, с cover-версией песни "I will always love you", легендарной Уитни Хьюстон. К девушке повернулись все четыре тренера, но Тина Кароль была заблокирована, а значит, не могла продолжить борьбу за конкурсантку. Девушка немного растерялась в своем выборе, но в итоге остановилась на команде Потапа. Констатируем триумафльный старт эфира для репера.

Третий конкурсант пришел на эфир не сам, а вместе с известным украинским боксером, а также теперь и танцором, Денисом Беринчиком. Композитор Василий Жадан является автором песни, под которую на ринг выходит еще один украинский боксер, Александр Усик. Жадан исполнил композицию "Браття". Но даже, несмотря на такую поддержку, никто из звездных тренеров не развернулся...

Что называется, добавил сексуальности в эфир, его четвертый конкурсант Артем Лизка, который зажигательно исполнил известную композицию "I'm sexy and I know it". По ходу выступления никто из тренеров долго не поворачивал свои кресла, но на последних секундах не выдержал Дан Балан, который забрал Артема в свою команду. Лизка настолько зажег судей, что они попросили исполнить пару строчек еще раз, "на биз"!

Апогеем первой части четвертого эфира шоу стало выступление преподавателя по вокалу самой Натальи Могилевской, которая хотела реализовать себя, в первую очередь, в качестве самостоятельной исполнительницы. 35-летняя Виктория Уварова вышла покорять большую сцену с песней "Не йди".

Тина Кароль среагировала, что называется, с первой ноты, вторым "пал" Monatik, третьим не выдержал Потап и только Дан Балан не развернул свое кресло. Викторию засыпали комплиментами, а она решила сделать свой выбор в пользу команды MONATIKA.

Следующим на сцену вышел Николай Задерей с песней Тины Кароль - "Ніжно". Он не случайно выбрал эту песню, ведь Николай ассоциировал ее с неразделенной любовью. Парень очень проникновенно и трепетно исполнил эту композицию, чем и покорил автора этой песни. Кароль развернулась первой, но на последней секунде выступления к ней присоединился MONATIK, который восхитился вокальными данными Николая. Возможно, это повлияло на выбор Задерея, ведь он присоединился именно к команде MONATIKA.

Однозначно добавил колорита в четвертый эфир и следующий его участник, точнее участница - 20-летняя уроженка Нигерии, Шайе Огенетеджири. Девушка, как бы обращалась к звездным наставникам, с призывом - услышьте меня, мой голос. Исполнив песню "Listen". И ее услышала Тина Кароль, которая развернула свое кресло.

Актер со Львова - Артур Рожицкий, который не представляет свою жизнь без творчества, вышел на сцену следующим, с целью подарить положительные эмоции всем телезрителям. Группа поддержки молодого конкурсанта сообщила за кулисами Горбунову, что Артур хочет в команду к Потапу или MONATIKу. Однако сложилось иначе, ведь к нему никто из тренеров не развернулся. Кстати, исполнял Рожицкий композицию "Summertime sadness".

Даша Храмова, которая просто невероятно похожа на Тину Кароль, исполнила композицию "Я все еще помню". Девушка считает Тину своим кумиром, стараясь быть похожей на нее не только внешне, но и вокально. Кароль долго не решалась нажать на кнопку, которая развернула бы ее кресло, но все-таки сделала выбор в пользу Храмовой. Причем единственная из всех наставников.

Анна Волобуева, которая из-за сложных жизненных перепетий по-настоящему, познакомилась с музыкой в церкви, пришла в шоу, чтобы показать на собственном примере, что нужно жить с любовью к людям, ко всему, что тебя окружает. Название песни говорило само за себя - "Мама". Отметим, что MONATIK расчувствовался сразу, развернув свое кресло, но достойную конкуренцию за юную исполнительницу ему составил Потап. Или хотел составить. Ведь после десятисекундной паузы, девушка сказала, что идет в команду MONATIKA.

Появление "украинских Backstreet Boys" вызвало сумасшедший ажиотаж у девушек в съемочном павильоне. Группа Action Band, выступавшая в составе четырех парней, исполнила композицию "Love Me Again", Джона Ньюмэна. Другой вопрос, что ажиотажа у тренеров выступление ребят не вызвало абсолютно, ведь к ним никто не повернулся.

Белоруска Алина Подлужная, которая появилась на сцене следующей, исполнила интересный cover на композицию одного из звездных тренеров шоу, MONATIKA, "Вечность". Сам Дмитрий по достоинству оценил выступление девушки, а Дан Балан настойчиво звал Алину в свою команду. Перед тем, как выбрать наставника Подлужная попросила MONATIKA спеть в дуэте эту композицию, после чего, едва сдерживая слезы радости, выбрала именно команду Дмитрия.

Настоящий фурор произвело выступление украинской бандуристки Марины Круть, которая с самого детства не расставалась с этим инструментом. Девушка исполнила композицию "Creep", легендарного коллектива Radiohead. Все трое мужчин-наставников обратили внимание на Марину, развернув свои кресла. Исполнительница сделала свой выбор в пользу, дословно, "человека, который кружит всю страну" - MONATIKA.

Таким образом, в четвертом эфире MONATIK "нокаутировал" своих коллег, забрав в свою команду сразу пять исполнителей. Потап и Тина Кароль добрали по два участника, а Дан Балан, которому удался прошлый эфир, в этот раз довольствовался одним новым членом в своей команде.