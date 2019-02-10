ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Голос країни 2019: 4 выпуск смотреть онлайн

STYLERТелешоу    10.02.2019 - 07:43
Голос країни 2019: 4 выпуск смотреть онлайн
Как продолжатся отношения Тины Кароль и Дана Балана?

Сегодня, 10 февраля, состоится четвертый выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

Сегодня, 10 февраля, состоится четвертый выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

Голос країни 2019: 4 выпуск смотреть онлайн

К концу третьего выпуска слепых прослушиваний в командах звездных тренеров стало 29 участников. В прошлом эфире команды пополнились 9 новыми исполнителями, но бесспорным лидером в этом компоненте стал Дан Балан, в команду к которому пришло сразу пять новых исполнителей.

#Прямосейчас у трех звездных наставников – Потапа, MONATIKa и Тины Кароль, одинаковое количество ярких участников – по 7. И снова констатируем первое место Дана Балана, который заполучил в свою команду 8 талантов.

Исходя из анонса, который мы увидели в конце прошлого выпуска, 4 эфир будет максимально интересным и непредсказуемым. Во-первых, на шоу придет двойник Тины Кароль, а также педагог по вокалу самой Натальи Могилевской! И это далеко не полный список всех выступающих сегодняшнего вечера.

Напомним, что в прошлом выпуске, во второй раз в истории проекта, был использован блок. MONATIK очень не хотел, чтобы конкурсант пошел к Потапу, но промахнулся, ведь участник выбрал Дана Балана.

К слову, именно MONATIK заполучил в свою команду исполнительницу, которая растрогала всех в прошлом эфире. Магдалена Паскар имеет ограниченные возможности и передвигается на инвалидной коляске, однако решилась все же попробовать свои силы на проекте на общих основаниях. И, надо сказать, девушка просто великолепно исполнила композицию Human.

Кроме того, все наверняка продолжат активно следить за отношениями Тины Кароль и Дана Балана, о романе которых слухи ходят уже не первую неделю.  

Голос країни 2019: 4 выпуск смотреть онлайн

Ведущими вокального шоу, как и всегда, будут Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

Голос країни 9: девушка на инвалидной коляске довела Монатика до слез Голос країни 2019: 3 выпуск смотреть онлайн
Новости Украины Голос країни 9Тина КарольMONATIK
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь