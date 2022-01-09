Жители столичной многоэтажки вдвое снизили счета за отопление: сколько это стоило

Жители столичной многоэтажки на ул. Закревского (Деснянский район) – вдвое снизили стоимость отопления. Это стало возможным за счет энергоэффективных мер – установки индивидуальных тепловых пунктов, утепления фасада и замены окон.

Что сделали жители и как изменились суммы в их платежках, рассказывает РБК-Украина Realty по ссылке на информацию КГГА.

Как изменились суммы в платежках

В течение текущего отопительного сезона жители дома за октябрь заплатили 4,8 грн/кв.м отапливаемой площади, за ноябрь – 11,55 грн/кв. м, а в декабре – 18,45 грн/кв.м. Установка индивидуальных тепловых пунктов в доме позволила оперативно регулировать подачу теплоносителя и не переплачивать за лишнее тепло.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев пояснил, что всего в термомодернизацию дома проинвестировано за 5 лет 15,5 млн грн, из которых помощь города составляет 9,1 млн грн, а жители собрали 6,4 млн грн. Дом относится к жилищно-строительному кооперативу и насчитывает 10 подъездов. "Видим, что погода сейчас меняется молниеносно, наблюдаем нетипичные для зимы теплые дни или даже недели. Стоит в такие периоды экономить тепло и не тратить лишние средства. Поэтому в столице действуют две муниципальные программы софинансирования, по условиям которых город оплачивает 70% стоимости энергоэффективных работ – "70/30" и "Капремонты". Участвовать в последней могут принять все дома, в том числе и те, где ОСМД или ЖСК не созданы", – уточнил Пантелеев.

Среди ключевых работ:

установка или реконструкция индивидуальных тепловых пунктов;

замена окон и дверей на энергоэффективные;

замена освещения;

утепление фасада.

Что входит в термомодернизацию

По словам заместителя главы КГГА, очень быстро менять температуру теплоснабжения в доме можно с помощью индивидуального теплового пункта с погодным регулированием. После установки теплового пункта стоит задуматься о замене окон и дверей, утеплении фасада, кровле и т.д. Все эти работы нужно делать с соседями на уровне дома. Чиновник отметил, что в 2022 году объемы финансирования программы "70/30" выросли по сравнению с прошлым на 20 млн грн. Всего в столице в рамках обоих проектов софинансирования выполнено более 1200 энергоэффективных проектов, позволяющих платить меньше. Это разные дома: как маленькие "хрущевки", так и большие многоэтажки. Это вопрос разумных инвестиций, когда вложенные в собственные дома средства возвращаются посредством экономии.

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