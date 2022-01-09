Жители столичной многоэтажки вдвое снизили счета за отопление: сколько это стоило

Жители столичной многоэтажки на ул. Закревского (Деснянский район) – вдвое снизили стоимость отопления. Это стало возможным за счет энергоэффективных мер – установки индивидуальных тепловых пунктов, утепления фасада и замены окон.
Что сделали жители и как изменились суммы в их платежках, рассказывает РБК-Украина Realty по ссылке на информацию КГГА.
В течение текущего отопительного сезона жители дома за октябрь заплатили 4,8 грн/кв.м отапливаемой площади, за ноябрь – 11,55 грн/кв. м, а в декабре – 18,45 грн/кв.м. Установка индивидуальных тепловых пунктов в доме позволила оперативно регулировать подачу теплоносителя и не переплачивать за лишнее тепло.
Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев пояснил, что всего в термомодернизацию дома проинвестировано за 5 лет 15,5 млн грн, из которых помощь города составляет 9,1 млн грн, а жители собрали 6,4 млн грн. Дом относится к жилищно-строительному кооперативу и насчитывает 10 подъездов.
Среди ключевых работ:
По словам заместителя главы КГГА, очень быстро менять температуру теплоснабжения в доме можно с помощью индивидуального теплового пункта с погодным регулированием. После установки теплового пункта стоит задуматься о замене окон и дверей, утеплении фасада, кровле и т.д. Все эти работы нужно делать с соседями на уровне дома.
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