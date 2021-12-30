Киев набрался ума: украинская столица поднялась в рейтинге самых умных городов мира

За год украинская столица поднялась на 16 пунктов в мировом рейтинге Smart City Index и заняла 82 место, обогнав Рим, Стамбул и Лиссабон. Лучшая положительная динамика за год только у трех городов — Эр-Рияд (+23 пункта), Сарагоса (+33 пункта) и Сеул (+34 пункта).

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на публикацию руководителя цифровой трансформации Киева Петра Оленича.

Исследование Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологии и дизайна учитывает экономические и технологические показатели и опросы 15 тысяч местных жителей. Лидерами общего рейтинга стали:

Сингапур;

Цюрих;

Осло.

Что касается Киева — среди онлайн-сервисов положительно отмечены покупка билетов в общественный транспорт, сервисы парковки, е-документы.

В то же время пробки на дорогах, загрязнение воздуха и доступное жилье являются вопросами, которые беспокоят киевлян.

"Понимаем, что городу есть над чем работать и этот рейтинг, скорее, просто показатель, что мы двигаемся в правильном направлении", — отметил Оленич.

"Уверен, что в следующем году в списке будет Kyiv, а не Kiev", — добавил он.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве стартовал процесс реконструкции балконов исторических домов.