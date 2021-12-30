ru ua
Чт, 30 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Киев набрался ума: украинская столица поднялась в рейтинге самых умных городов мира

Новина українською →
Четверг 30 декабря 2021 11:07
Киев набрался ума: украинская столица поднялась в рейтинге самых умных городов мира Фото: киевлян беспокоят пробки на дорогах, загрязнение воздуха и доступное жилье (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

За год украинская столица поднялась на 16 пунктов в мировом рейтинге Smart City Index и заняла 82 место, обогнав Рим, Стамбул и Лиссабон. Лучшая положительная динамика за год только у трех городов — Эр-Рияд (+23 пункта), Сарагоса (+33 пункта) и Сеул (+34 пункта).

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на публикацию руководителя цифровой трансформации Киева Петра Оленича.

Исследование Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологии и дизайна учитывает экономические и технологические показатели и опросы 15 тысяч местных жителей.Киев набрался ума: украинская столица поднялась в рейтинге самых умных городов мираЛидерами общего рейтинга стали:

  • Сингапур;
  • Цюрих;
  • Осло.

Что касается Киева — среди онлайн-сервисов положительно отмечены покупка билетов в общественный транспорт, сервисы парковки, е-документы.

Киев набрался ума: украинская столица поднялась в рейтинге самых умных городов мира

В то же время пробки на дорогах, загрязнение воздуха и доступное жилье являются вопросами, которые беспокоят киевлян.

"Понимаем, что городу есть над чем работать и этот рейтинг, скорее, просто показатель, что мы двигаемся в правильном направлении", — отметил Оленич.

"Уверен, что в следующем году в списке будет Kyiv, а не Kiev", — добавил он.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве стартовал процесс реконструкции балконов исторических домов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
Мнения
Виктория Титова
В Украине очень мало хороших общественных пространств: как это изменить
Виктория Титова
СЕО урбан-бюро Big City Lab
Виктория Берещак
Скидки на квартиры перед Новым годом: выгода или подвох от застройщика
Виктория Берещак
обозреватель рынка недвижимости
Михаил Подвысоцкий
На паузе: что происходит с ценами на жилье и чего ждать в следующем году
Михаил Подвысоцкий
основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group
Валерий Захаров
Зимой лучше: почему арендовать загородный дом выгоднее в осенне-зимний период
Валерий Захаров
брокер агентства недвижимости RE/MAX Central
Все мнения