Мешканці столичної багатоповерхівки вдвічі зменшили рахунки за опалення: скільки це коштувало

Мешканці столичної багатоповерхівки на вул. Закревського (Деснянський район) – удвічі зменшили вартість опалення. Це стало можливим за рахунок енергоефективних заходів – встановлення індивідуальних теплових пунктів, утеплення фасаду та заміни вікон.

Що зробили мешканці та як змінилися суми в їхніх платіжках розповідає РБК-Україна Realty за посиланням на інформацію КМДА.

Як змінилися суми в платіжках

Протягом поточного опалювального сезону жителі будинку за жовтень сплачували 4,8 грн/кв.м опалювальної площі, за листопад – 11,55 грн/кв. м, а в грудні – 18,45 грн/кв.м. Встановлення індивідуальних теплових пунктів у будинку дало змогу оперативно регулювати подачу теплоносія й не переплачувати за зайве тепло.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв пояснив, що загалом у термомодернізацію будинку проінвестовано за 5 років 15,5 млн грн, з яких допомога міста складає 9,1 млн грн, а мешканці зібрали 6,4 млн грн. Будинок належить до житлово-будівельного кооперативу та налічує 10 під'їздів. "Бачимо, що погода зараз змінюється блискавично, спостерігаємо нетипові для зими теплі дні чи й тижні. Варто в такі періоди економити тепло й не витрачати зайві кошти. Тому в столиці діє дві муніципальні програми співфінансування, за умовами яких місто оплачує 70% вартості енергоефективних робіт – "70/30" та "Капремонти". Учать в останній можуть взяти всі будинки, зокрема, й ті, де ОСББ чи ЖБК не створені", – уточнив Пантелеєв.

Серед ключових робіт:

встановлення або реконструкція індивідуальних теплових пунктів;

заміна вікон та дверей на енергоефективні;

заміна освітлення;

утеплення фасаду.

Що входить в термомодернізацію

За словами заступника голови КМДА, дуже швидко змінювати температуру теплопостачання в будинку можна за допомогою індивідуального теплового пункту з погодним регулюванням. Після встановлення теплового пункту варто замислитись про заміну вікон та дверей, утеплення фасаду, покрівлі тощо. Усі ці роботи необхідно виконувати з сусідами на рівні будинку. Чиновник зауважив, що у 2022 році обсяги фінансування програми "70/30" зросли у порівнянні з минулим на 20 млн грн. Загалом у столиці в рамках обох проектів співфінансування виконано понад 1200 енергоефективних проектів, що дають змогу сплачувати менше. Це різні будинки: як маленькі "хрущовки", так і великі багатоповерхівки. Це питання розумних інвестицій, коли вкладені у власний будинок кошти повертаються у вигляді економії.

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