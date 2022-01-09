Мешканці столичної багатоповерхівки вдвічі зменшили рахунки за опалення: скільки це коштувало

Мешканці столичної багатоповерхівки на вул. Закревського (Деснянський район) – удвічі зменшили вартість опалення. Це стало можливим за рахунок енергоефективних заходів – встановлення індивідуальних теплових пунктів, утеплення фасаду та заміни вікон.
Що зробили мешканці та як змінилися суми в їхніх платіжках розповідає РБК-Україна Realty за посиланням на інформацію КМДА.
Протягом поточного опалювального сезону жителі будинку за жовтень сплачували 4,8 грн/кв.м опалювальної площі, за листопад – 11,55 грн/кв. м, а в грудні – 18,45 грн/кв.м. Встановлення індивідуальних теплових пунктів у будинку дало змогу оперативно регулювати подачу теплоносія й не переплачувати за зайве тепло.
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв пояснив, що загалом у термомодернізацію будинку проінвестовано за 5 років 15,5 млн грн, з яких допомога міста складає 9,1 млн грн, а мешканці зібрали 6,4 млн грн. Будинок належить до житлово-будівельного кооперативу та налічує 10 під'їздів.
Серед ключових робіт:
За словами заступника голови КМДА, дуже швидко змінювати температуру теплопостачання в будинку можна за допомогою індивідуального теплового пункту з погодним регулюванням. Після встановлення теплового пункту варто замислитись про заміну вікон та дверей, утеплення фасаду, покрівлі тощо. Усі ці роботи необхідно виконувати з сусідами на рівні будинку.
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