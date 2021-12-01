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"Зеленая" сертификация новостроек: мировой тренд, который добрался до Украины

Новина українською →
Среда 01 декабря 2021 08:01
"Зеленая" сертификация новостроек: мировой тренд, который добрался до Украины В Украине становится востребованой "зеленая" сертификация новостроек (фото: diadans.ua)
Автор: Спецпроект

Сегодня экологическая повестка актуальна во всех основных сферах бизнеса. Люди начинают понимать, что без бережного отношения к окружающей среде, биосистемам и ресурсам планеты – мы рискуем получить катастрофические последствия. И активно работать над их предотвращением нужно уже сегодня. Для соблюдения единых стандартов экологического строительства и их распространения по всему миру, были созданы системы международной "зеленой" сертификации.

В спецпроекте "Принципы экодевелопмента" при поддержке девелоперской компании ENSO РБК-Украина REALTY разбирается какие эко-сертификаты существуют, по какому принципу работают и как Украина вовлечена в этот сверхактуальный мировой тренд.

Первые энергоэффективные дома и начало эры "зеленой" сертификации

В 1980-х годах в мире начали появляться первые энергоэффективные здания, в которых современные технологии и стандарты сочетались с максимально бережным подходом к окружающей среде. Первым "пассивным зданием" считается 6-этажное федеральное здание в Манчестере (штат Нью-Хемпшир, США). Дом в форме куба минимизировал теплопотери за счет рациональных архитектурных приемов. Здание имело двухслойные наружные стены, а на крыше были установлены солнечные коллекторы. Архитектура позволяла максимально использовать солнечное освещение и снабжалась резервуарами для хранения охлажденной и нагретой воды и вентиляцией с рекуперацией.

Следом такие проекты стали появляться в Европейских странах. Лидерами по созданию "пассивных" объектов стали Скандинавские страны, Германия, Австрия, Великобритания, Эстония.

Когда энергоэффективные здания начали набирать популярность, в передовых странах задумались над тем, что для процесса проектирования, строительства и эксплуатации таких домов должны быть прописаны четкие правила и критерии. Это позволит контролировать и сертифицировать новые проекты, а также использовать систему по всему миру.

"Половина потребляемой энергии в развитых странах приходится на здания. Архитекторы не могут решить все мировые экологические проблемы, но мы можем проектировать дома, требующие только часть потребляемой ныне энергии", – говорил легендарный британский архитектор Норман Фостер, автор множества современных энергоэффективных проектов.

Так, в 1990-м году в Британии компанией по инновациям в строительстве BRE Global был разработан BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) – рейтинг для оценки экологической эффективности зданий. Это был первый подобный опыт на европейском, а впоследствии мировом, рынке девелопмента.

Что такое BREEAM

Система построена на присуждении баллов в нескольких категориях: безопасность жизнедеятельности, влияния на окружающую среду и комфорт. Баллы умножаются на коэффициенты в зависимости от региона/местности, где ведется строительство – затем суммируются.

Всего в мире действует около 40 национальных и глобальных программ "зеленой" сертификации. Многие из них используются в отдельных странах или регионах и настроены под местные климатические и технологические особенности. Преимущество BREEAM в том, что он использует индивидуальный подход к оценке объектов, позволяет сравнивать различные типы зданий и имеет понятные механизмы адаптации под законодательные нормы разных стран.

Другими широко используемыми системами эко-сертификации являются американский LEED и немецкий DGNB.

Сегодня BREEAM стал стандартом устойчивого проектирования и одним из самых популярных методов оценки экологической характеристики строительства объекта и качества проживания/работы в нем. Например, отмечается, что в зданиях, сертифицированных BREEAM, объёмы водопотребления сокращаются до 40%, а объемы энергопотребления – в пределах 50%.

Сертификация происходит в два этапа: проектирование и строительство.

Среди основных параметров, которые оцениваются в процессе сертификации:

  • энергетическая эффективность;
  • ответственный подход к строительству;
  • рациональное использование природных ресурсов;
  • строительные материалы (включая повторное использование);
  • комфорт и здоровье жильцов или работников (в зависимости от назначения здания);
  • транспортная и необходимая социальная инфраструктура в районе размещения объекта;
  • бережное использование земельного участка;
  • удаление мусора со строительной площадки.

Также, в процессе эксплуатации зданий оцениваются критерии качества воздуха в помещении, контроль энергопотребления и расхода воды, визуальный комфорт и личное пространство, доступность. В процессе эксплуатации здания, сертифицированного BREEAM, отличительной чертой можно назвать комфортные и безопасные условия для здоровья человека.

Каждый параметр подлежит детальной оценке на соответствие экологическим нормам, стандартам энергосбережения, ответственного отношения застройщика к процессу от начальных этапов работ на участке до введения дома в эксплуатацию и последующего контроля на протяжении минимум 12 месяцев.

Всего в мире, на сегодняшний день, по данным Ongreening (независимая платформа, посвященная методам строительства, ориентированным на устойчивость, – ред.), сертификаты BREEAM имеют 500 тыс. объектов по всему миру. Еще около 2 миллионов находятся в процессе сертификации.

Как обстоят дела с BREEAM в Украине

В Украине международная сертификация BREEAM только начинает использоваться. Хаотичный рынок и высокая конкуренция между застройщиками, а также отсутствие жестких законодательных норм в сфере экологии, не стимулировали девелоперов вкладывать средства и силы в добровольную "зеленую" сертификацию.

На сегодня участие в международной эко-сертификации – инициатива компаний, которые последовательны в своих принципах эко-девеломпмента и устойчивого развития и готовы подтверждать их на практике.

"В Украине эко-девелопмент практически не развит. Причина этого – высокие стандарты сертификации и широкий спектр критериев, которым должно соответствовать здание. Это ведет к удорожанию и, часто, увеличению сроков строительства. Не все застройщики готовы решиться на такое", – рассказал Рамиль Мехтиев, СЕО девелоперской компании ENSO.

&quot;Зеленая&quot; сертификация новостроек: мировой тренд, который добрался до Украины

ЖК DIADANS - первый жилой объект в Киеве, получивший сертификат BREEAM (фото: diadans.ua)

Первый жилой объект, который получил престижный сертификат экологического и энергоэффективного строительства по схеме BREEAM International New Construction в Украине – жилой комплекс DIADANS. Выбранная схема сертификации говорит о том, что специалистами были реализованы оптимальные технологические решения в полном объеме на этапе проектирования здания. DIADANS постоянно мониторится международными инспекторами BREEAM в процессе строительства и будет дополнительно проверен на соответствие всем критериям на финальном этапе после ввода в эксплуатацию.

В ENSO считают, что соблюдение принципов устойчивого развития и эко-девелопмента – неизбежное будущее. И чем раньше энергоемкая строительная отрасль примет это и сделает своим "золотым стандартом" – тем лучше для украинцев и страны в целом.

Сегодня массовый рынок жилья еще не готов к таким инвестициям, но повестка меняется быстро. И выиграет тот, кто первым освоит новые "зеленые" стандарты и сможет, таким образом, стимулировать изменения на рынке.

На примере комплекса бизнес-класса DIADANS компания открывает новую страницу осознанного девелопмента и привлечения людей с общими ценностями и взглядами на будущее планеты.

"Мы гордимся быть одними из первых на рынке и надеемся, что BREEAM вдохновит других девелоперов, архитекторов и проектировщиков на повышение своих стандартов, внедрение технических инноваций и рациональное использование существующих ресурсов", – отметил Рамиль Мехтиев.

Напомним, в предыдущем материале спецпроекта мы рассказывали про мировой опыт эко-девелопмента и его перспективы в Киеве.

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