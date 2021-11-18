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Города, в которых хочется жить: мировой опыт эко-девелопмента и его перспективы в Киеве

Новина українською →
Четверг 18 ноября 2021 09:02
Города, в которых хочется жить: мировой опыт эко-девелопмента и его перспективы в Киеве В современном жилом строительстве индивидуальные потребности и комфорт жизни ставятся в приоритет (Kyiv Visual by Projector)
Автор: Спецпроект

Устойчивое развитие городов, эко-девелопмент или "зеленое" строительство – новые для Украины направления. В этом вопросе наша страна пока еще заметно отстает от мировых лидеров. Но Украина последовательно идет к евроинтеграции и принципы устойчивого развития – обязательный элемент этого пути. В спецпроекте "Принципы эко-девелопмента" при поддержке девелоперской компании ENSO РБК-Украина REALTY объясняет, почему "зеленое" строительство – наш вклад в будущее планеты.

Почему это так важно?

Мир меняется и традиционные решения в организации городских пространств, общественных зон, жилой застройки и транспортных магистралей становятся неэффективными.

Урбанисты давно обращают внимание на то, что расширение дорог ведет к усугублению пробок, а хаотичная точечная застройка – к перегруженной инфраструктуре и снижению качества жизни соседних микрорайонов. Методы, которые работали в прошлом веке, не способны бороться с вызовами сегодняшнего дня. Требуется переосмысление планировочных и градостроительных решений и новый системный подход.

"Принципы и методы, проверенные на практике", — так Жоан Клос, исполнительный директор программы ООН по жилью и устойчивому городскому развитию, охарактеризовал "Новую повестку развития городов", призванную инициировать системные преобразования в формировании городской среды в мире на период до 2030 года.

"Устойчивые города и общины", "Устойчивое потребление и производство" и "Борьба с изменением климата и последствиями" – занимают с 11 по 13 позицию среди 17 основных целей "Новой повестки развития городов" от ООН.

В первую очередь это смещение акцента с точечного строительства жилья для первичного насыщения рынка на создание целостной концепции. При этом интересы людей, их индивидуальные потребности и комфорт жизни ставятся в приоритет.

Стратегия устойчивого развития

Города-мировые лидеры уже сейчас в своем развитии ориентируются на принципы устойчивого развития – sustainable development.

Эти принципы делают города жизнестойкими, способными к адаптациям, смягчают неблагоприятное воздействие внешних факторов, стимулируют позитивные социально-экономические изменения. Они охватывают все аспекты развития города.

На данный момент в странах Европы, Северной Америки и Центральной Азии жители городов составляют более двух третей от общей численности населения, и доля горожан продолжает расти. Это влечет за собой неизбежную трансформацию и переосмысление устройства городов.

"Устойчивое развитие – это развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности", – говорится в докладе ООН по устойчивому развитию "Наше общее будущее" (Our Common Future). В целом – все последующее развитие эко-девелопмента, архитектуры и "зеленого" строительства несет на себе отпечаток этого определения.

Устойчивое будущее предполагает инфраструктуру городов, предусмотренную для всех слоев населения, постоянное энергоснабжение, эффективную транспортную систему и множество других аспектов урбанизации. При этом крайне важно повышение жизнестойкости и безопасности городов.

Немецкое чудо: как военная база стала уютным молодежным кварталом

Пример реализованной стратегии устойчивого развития — жилой квартал Вобан (Vauban) в Фрайбурге (Германия). Его часто называют лабораторией эко-революции и столицей "зеленого" строительства. Район также часто приводят в качестве примера "особой модели устойчивого проживания и совместного планирования".

До 1992 года квартал Вобан был военной базой. Когда военные покинули территорию, опустевшие казармы привлекли внимание общественности. Студенты, выпускники и преподаватели университета Фрайбурга объединились и заявили о своем желании участвовать в развитии района. Они предложили концепцию создания экологичного и социально-справедливого городского квартала.

Эксперимент Вобана удался и его вот уже 25 лет изучают урбанисты со всего мира. Архитектура квартала достаточно сдержанная. Здесь нет зеркальных фасадов и футуристических высоток.

Города, в которых хочется жить: мировой опыт эко-девелопмента и его перспективы в Киеве

Каждый дом в эко-квартале Фрайбурга производит энергии больше, чем использует (фото: facebook.com)

Зато улицы Вобана, даже по немецким меркам, исключительно безопасны. Здесь множество детских площадок, общественных пространств, семейных кафе и цветов на улицах. В процессе строительства удалось сохранить все взрослые деревья, а в дальнейшем – сделать район максимально зеленым.

Легенда Барселоны: как старый порт стал туристическим центром

В начале 1980-х перед властями Барселоны стояла задача или реконструировать старый порт "Порт-Велл" под современные стандарты, или перенести грузовые мощности порта дальше от центра, открыв выход к морю. Идея — сделать доступной прибрежную территорию для жителей и туристов победила. Это благотворно сказалось и на экономическом развитии города. Городской совет Барселоны поддержал планы администрации порта и принял участие в реконструкции. Окончательное согласование и утверждение перепланировки правительством Каталонии было закончено к 1989-му году.

В результате к летней Олимпиаде-92 старые портовые территории были превращены в прогулочно-пляжную рекреационную зону. Центр и северная часть города были освобождены от грузовых терминалов.

Города, в которых хочется жить: мировой опыт эко-девелопмента и его перспективы в Киеве

Администрация порта открыла в центре Барселоны доступ к воде для всех жителей и туристов (фото: pinterest)

Сегодня в районе Порт-Велл расположены также большой торговый центр Maremagnum, морской музей и Аквариум Барселоны – одна из туристических достопримечательностей города. Ежегодно Порт-Велл посещают 16 млн людей, что приносит хороший доход в бюджет развития города.

Как Копенгаген стал "городом для людей"

Столица Дании – Копенгаген – по версии английского издания The Economist Intelligence Unit является наиболее подходящим в мире городом для проживания. И секрет приобретения такого статуса прост: все, что создается в Копенгагене, в первую очередь, предназначено для людей.

"Мы создали условия для комфортного передвижения, в частности, сделали много мостов для велосипедистов и пешеходов. Как следствие: автомобилей на улицах города сегодня значительно меньше, чем в других европейских странах. Согласитесь, город для людей даже звучит гораздо привлекательнее, чем город для автомобилей", – рассказывает в комментарии РБК-Украина REALTY известный датский архитектор и консультант по городскому дизайну из Копенгагена Янг Гейл.

В целом же, по его словам, преимущество модели "города для людей" в ее адаптивности. Любой город может стать городом для людей, убежден архитектор.

"Но прежде, чем создавать благоприятные условия для жителей города, нужно сделать детальный анализ. Выбрать 4-5 улиц и площадей, несколько мостов и парков – найти типичные общественные пространства в разных частях города, изучить, как они устроены, работают и как люди их используют. Кроме того, надо критически относиться к тому, что убрать, а что сохранить. В Копенгагене мы лишились почти всех модернистских построек, но оставили 3-5, чтобы помнить о существовании этого периода. Мы стараемся строить, осознавая, как это повлияет на нас и нашу историю", – добавляет Янг Гейл.

Города, в которых хочется жить: мировой опыт эко-девелопмента и его перспективы в Киеве

В Копенгагене есть сеть взаимосвязанных велосипедных дорожек, которые присутствуют во всех городских районах. Их общая протяженность – 390 километров (фото: Adam Mørk, Susanne Jensen)

Вместе с тем в Дании успешно применяют в городском строительстве принципы экологичности. К примеру, крыши на большинстве новых зданий обязательно должны быть покрыты растительностью, а большинство старых построек переделывают согласно современным стандартам.

Зеленые крыши уменьшают количество сточных вод и помогают контролировать внутренний климат здания, сокращая стоимость коммунальных услуг и выбросов вредных газов в атмосферу. В градостроительных планах отмечается, что уже в ближайшее время зеленые зоны будут расположены в 15 минутах ходьбы от любой точки Копенгагена.

Пытаясь развивать экологические энергоресурсы, Копенгаген получает энергию ветра, например, с соседнего датского острова Самсьо. Этот остров – настоящее открытие для датской столицы, поскольку он имеет нулевой уровень вредных выбросов в атмосферу, получая 100% электроэнергии из ветра.

Власти Копенгагена также поставили себе цель к 2025 году достичь нулевого уровня выбросов углерода, поэтому устойчивое экономическое развитие остается главным приоритетом города.

А что же Киев?

Киев всегда считался "зеленым" городом. По сравнению с каменными улицами городов центральной и западной Европы – в центре Киева высокий процент зеленых зон и насаждений. Даже при активной застройке – больше половины территории города считаются "зелеными".

Но сегодня проблема в другом – сохранить это преимущество. И, в первую очередь, это задача городских властей и осознанных девелоперов. От руководства города требуется последовательная политика по регуляции застройки и сохранению баланса городских пространств. От девелоперов – понимание, что благоприятная экологическая ситуация, комфорт и условия жизни – вопрос стратегической выгоды.

Строить качественные оригинальные проекты и выгодно продавать их можно только там, где люди хотят жить и видят перспективы для себя и своей семьи.

Впрочем, большинство сознательных инвесторов уже сейчас рассматривают покупку недвижимости не просто как вложение средств, но и как вклад в будущее. Они выбирают проекты по принципу востребованности и ликвидности в перспективе нескольких десятилетий.

Один из молодых игроков строительного рынка столицы, девелоперская компания ENSO, в своих проектах воплощает принципы устойчивого развития. В флагманском проекте Diadans использованы современные эко-технологии и материалы, работы ведутся по строгим требованиям сертификата BREEAM. Это первый в Киеве жилой комплекс, который можно рассматривать с перспективы устойчивого развития как самого проекта, так и слияния с городским пространством.

ЖК Diadans соответствует требованиям экологической эффективности зданий BREEAM. Это значит, что строительство объекта не вредит окружающей среде (фото: diadans.ua)

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Устойчивое развитие и использование "зеленых технологий" — мировой тренд, от которого Украина не может отказаться. Это мнение разделяет и СЕО девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев: "Украинский рынок с каждым днем все больше приближается к международным стандартам девелопмента. У нас уже давно сформирован запрос на качественные условия проживания и аренды, поэтому потребители будут отдавать предпочтение проектам, созданным с учетом принципов устойчивого развития".

Киеву необходима стратегия развития территорий, выявление и рациональное освоение нераскрытого потенциала города. Мы можем ориентироваться на успешный европейский опыт, адаптировать его с учетом местных особенностей и привносить что-то свое.

Главное – соблюдать принципы экологичного деволепмента и идти в ногу со временем. Старые устоявшиеся подходы работать уже не будут. Мировая практика показывает, что именно в проектах, которые развиваются в парадигме устойчивого развития – выигрывают все. Однако создавать комфортные для жизни города необходимо уже сейчас.

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Киев Принципы эко-девелопмента Новостройки в Украине
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