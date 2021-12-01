"Зелена" сертифікація новобудов: світовий тренд, який дістався України

Сьогодні екологічна повістка актуальна у всіх основних сферах бізнесу. Люди починають розуміти, що без дбайливого ставлення до навколишнього середовища, біосистем та ресурсів планети – ми ризикуємо отримати катастрофічні наслідки. І активно працювати над їх запобіганням потрібно вже сьогодні. Для дотримання єдиних стандартів екологічного будівництва та їх поширення по всьому світу, були створені системи міжнародної "зеленої" сертифікації.

В спецпроекті "Принципи экодевелопменту" за підтримки девелоперської компанії ENSO РБК-Україна Realty розбирається які еко-сертифікати існують, за яким принципом працюють і як Україна залучена в цей надактуальний світовий тренд.

Перші енергоефективні будинки і початок ери "зеленої" сертифікації

У 1980-х роках у світі почали з'являтися перші енергоефективні будівлі, в яких сучасні технології та стандарти поєднувалися з максимально дбайливим підходом до навколишнього середовища. Першою "пасивною будівлею" вважається 6-поверхова федеральна будівля в Манчестері (штат Нью-Хемпшир, США). Будинок у формі куба мінімізував тепловтрати за рахунок раціональних архітектурних прийомів. Будівля мала двошарові зовнішні стіни, а на даху були встановлені сонячні колектори. Архітектура дозволяла максимально використовувати сонячне освітлення і забезпечувалася резервуарами для зберігання охолодженої та нагрітої води й вентиляцією з рекуперацією.

Слідом такі проекти почали з'являтися в європейських країнах. Лідерами зі створення "пасивних" об'єктів стали Скандинавські країни, Німеччина, Австрія, Великобританія, Естонія.

Коли енергоефективні будівлі почали набирати популярність, в передових країнах замислилися над тим, що для процесу проектування, будівництва та експлуатації таких будинків повинні бути прописані чіткі правила та критерії. Це дозволить контролювати і сертифікувати нові проекти, а також використовувати систему по всьому світу.

"Половина споживаної енергії в розвинених країнах припадає на будівлі. Архітектори не можуть вирішити всі світові екологічні проблеми, але ми можемо проектувати будинки, що вимагають тільки частину споживаної нині енергії", – говорив легендарний британський архітектор Норман Фостер, автор безлічі сучасних енергоефективних проектів.

Так, в 1990–му році в Британії компанією з інновацій в будівництві BRE Global був розроблений BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) – рейтинг для оцінки екологічної ефективності будівель. Це був перший подібний досвід на європейському, а згодом світовому, ринку девелопменту.

Що таке BREEAM

Система побудована на присудженні балів в декількох категоріях: безпека життєдіяльності, впливу на навколишнє середовище і комфорт. Бали множаться на коефіцієнти в залежності від регіону/місцевості, де ведеться будівництво – потім підсумовуються.

Всього в світі діє близько 40 національних і глобальних програм "зеленої" сертифікації. Багато з них використовуються в окремих країнах або регіонах і налаштовані під місцеві кліматичні та технологічні особливості. Перевага BREEAM в тому, що він використовує індивідуальний підхід до оцінки об'єктів, дозволяє порівнювати різні типи будівель і має зрозумілі механізми адаптації під законодавчі норми різних країн.

Іншими широко вживаними системами еко-сертифікації є американський LEED і німецький DGNB.

Сьогодні BREEAM став стандартом сталого проектування і одним з найпопулярніших методів оцінки екологічної характеристики будівництва об'єкта і якості проживання/роботи в ньому. Наприклад, наголошується, що в будівлях, сертифікованих BREEAM, обсяги водоспоживання скорочуються до 40%, а обсяги енергоспоживання – в межах 50%.

Сертифікація відбувається в два етапи: проектування та будівництво.

Серед основних параметрів, які підлягають оцінюванню в процесі сертифікації:

енергетична ефективність;

відповідальний підхід до будівництва;

раціональне використання природних ресурсів;

будівельні матеріали (включаючи повторне використання);

комфорт та здоров'я мешканців або працівників (в залежності від призначення будівлі);

транспортна та необхідна соціальна інфраструктура в районі розміщення об'єкта;

дбайливе використання земельної ділянки;

видалення сміття з будівельного майданчика.

Також, в процесі експлуатації будівель оцінюються критерії якості повітря в приміщенні, контроль енергоспоживання і витрати води, візуальний комфорт і особистий простір, доступність. В процесі експлуатації будівлі, сертифікованого BREEAM, відмінною рисою можна назвати комфортні та безпечні умови для здоров'я людини.

Кожен параметр підлягає детальній оцінці на відповідність екологічним нормам, стандартам енергозбереження, відповідального ставлення забудовника до процесу від початкових етапів робіт на ділянці до введення будинку в експлуатацію і подальшого контролю протягом мінімум 12 місяців.

Всього в світі, на сьогоднішній день, за даними Ongreening (незалежна платформа, присвячена методам будівництва, орієнтованим на стійкість, – ред.), сертифікати BREEAM мають 500 тис. об'єктів по всьому світу. Ще близько 2 мільйонів знаходяться в процесі сертифікації.

Як йдуть справи з BREEAM в Україні

В Україні Міжнародна сертифікація BREEAM тільки починає використовуватися. Хаотичний ринок і висока конкуренція між забудовниками, а також відсутність жорстких законодавчих норм у сфері екології, не стимулювали девелоперів вкладати кошти і сили в добровільну "зелену" сертифікацію.

На сьогодні участь у міжнародній еко-сертифікації – ініціатива компаній, які послідовні у своїх принципах еко-девеломпменту та сталого розвитку і готові підтверджувати їх на практиці.

"В Україні еко-девелопмент практично не розвинений. Причина цього – високі стандарти сертифікації та широкий спектр критеріїв, яким має відповідати будівля. Це веде до подорожчання і, часто, збільшення термінів будівництва. Не всі забудовники готові зважитися на таке", – розповів Раміль Мехтієв, СЕО девелоперської компанії ENSO.

ЖК DIADANS - перший житловий об'єкт в Києві, який отримав сертифікат BREEAM (фото: diadans.ua)

Перший житловий об'єкт, який отримав престижний сертифікат екологічного та енергоефективного будівництва за схемою BREEAM International New Construction в Україні – житловий комплекс DIADANS. Обрана схема сертифікації говорить про те, що фахівцями були реалізовані оптимальні технологічні рішення в повному обсязі на етапі проектування будівлі. DIADANS постійно моніториться міжнародними інспекторами BREEAM в процесі будівництва і буде додатково перевірений на відповідність усім критеріям на фінальному етапі – після введення в експлуатацію.

В ENSO вважають, що дотримання принципів сталого розвитку та еко-девелопменту – неминуче майбутнє. І чим раніше енергоємна будівельна галузь зрозуміє це і зробить своїм "золотим стандартом" – тим краще для українців і країни в цілому.

Сьогодні масовий ринок житла ще не готовий до таких інвестицій, але порядок змінюється швидко. І виграє той, хто першим освоїть нові "зелені" стандарти і зможе, таким чином, стимулювати зміни на ринку.

На прикладі комплексу бізнес-класу DIADANS компанія відкриває нову сторінку усвідомленого девелопменту і залучення людей із загальними цінностями і поглядами на майбутнє планети.

"Ми пишаємося бути одними з перших на ринку і сподіваємося, що BREEAM надихне інших девелоперів, архітекторів і проектувальників на підвищення своїх стандартів, впровадження технічних інновацій та раціональне використання існуючих ресурсів", – зазначив Раміль Мехтієв.

Нагадаємо, у попередньому матеріалі спецпроекту ми розповідали про світовий досвід еко-девелопменту та його перспективи в Києві.