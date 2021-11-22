На здание и участок в центре Киева наложен арест: предельная этажность превышена в три раза

Участок и помещение ПАО "Киевпроект" на ул. Богдана Хмельницкого, 16-22 в столице было арестовано постановлением Шевченковского районного суда города Киева. Арест предусматривает запрет на строительные работы и реконструкцию. Его наложили в рамках уголовного производства Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на издание "Наши деньги".

В 2019 году Госархстройинспекция Украины выдала "Киевпроекту" разрешение на строительные работы на объект "Реконструкция имущественного комплекса – здания" Киевпроект" под многофункциональный комплекс по ул. Богдана Хмельницкого, 16-22 в Шевченковском районе г. Киева".

Участок застройки площадью 0,77 га, согласно Генплану, является территорией общественных зданий и сооружений и частично – средне- и малоэтажной застройки. Кроме того, участок расположен в Центральной планировочной зоне, где действует ограничение по высоте не выше 27 метров (9 этажей).

Учитывая это в действующем разрешении указана максимальная этажность здания – 8 этажей, но по факту будет 24 этажа.

На сегодня в этом комплексе, который называется KYЇVPROEKT City Space – продолжается продажа квартир. Это совместный проект компаний Perfect Group и Saga Development.

Представители "Киевпроекта" подали ходатайство об отмене ареста. Но следственный судья оставил этот иск без удовлетворения.

Ранее мы рассказывали, Порошенко строит в Киеве концерт-холл для симфонических оркестров.