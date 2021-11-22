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На будівлю та ділянку у центрі Києва накладено арешт: гранична поверховість перевищена у три рази

Автор: Леся Панченко

Ділянку і приміщення ПАТ "Київпроект" на вул. Богдана Хмельницького, 16-22 у столиці було арештовано ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва. Арешт передбачає заборону на будівельні роботи та реконструкцію. Його наклали у межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на видання "Наші гроші".

В 2019 році Держархбудінспекція України видала "Київпроекту" дозвіл на будівельні роботи на об’єкт "Реконструкція майнового комплексу – будівлі "Київпроект" під багатофункціональний комплекс по вул. Богдана Хмельницького, 16-22 у Шевченківському районі м. Києва".

Ділянка забудови площею 0,77 га, відповідно до Генплану, є територією громадських будівель та споруд і частково – середньо- та малоповерхової забудови. Крім того, ділянка розташована в Центральній планувальній зоні, де діє обмеження по висоті не вище 27 метрів (9 поверхів).

З огляду на це у діючому дозволі вказана максимальна поверховість нової будівлі – 8 поверхів, але по факту буде 24 поверхи.

На сьогодні у цьому комплексі, який має назву KYЇVPROEKT City Space – триває продаж квартир. Це спільний проект компаній Perfect Group та Saga Development.

Представники "Київпроекту" подали клопотання про скасування арешту. Але слідчий суддя залишив цей позов без задоволення.

Рааніше ми розповідали, Порошенко будує в Києві концерт-хол для симфонічних оркестрів.

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