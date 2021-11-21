После Театра на Подоле Порошенко строит в Киеве концерт-холл для симфонических оркестров

Проектом концерт-холла занимается норвежское архитектурное бюро Snøhetta

Киевская городская государственная администрация предоставила разрешение на строительство концерт-холла Roshen на месте Дворца культуры имени Королева. Открытие Roshen Concert Hall запланировано на 2025 год.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на пресс-службу Петра Порошенко.

Как известно, о планах построить в Киеве концерт-холл у Порошенко сообщили год назад. А в мае этого года стало известно, что архитектурный конкурс выиграло норвежское архитектурное бюро Snøhetta.

Проект реализуется за средства компании Roshen и Фонда Порошенко. Для его реализации на торгах было выкуплено здание ПК имени Королева.

На презентации в октябре 2020 года пятый президент Петр Порошенко с Мариной Порошенко впервые рассказали о деталях проекта.

"Киеву катастрофически не хватает современных площадок для реализации творческих проектов мирового уровня, особенно тех, что создают классическую музыку. Наша страна воспитывает виртуозов-музыкантов и дирижеров и отпускает их по мирам, потому что здесь им негде работать. Даже столица, которая должна подавать пример всей стране, нет филармонических залов должного уровня", - сказала Марина Порошенко.

По словам инициаторов, бюджет проекта - десятки миллионов долларов.

"Это будет центро культуры, центр развития целого Киева. И многие артисты мирового уровня, многие оркестры мирового уровня приехали бы давно в Украину. Но никогда они здесь не были, потому что не было места, где могли бы оценить по-настоящему этот уровень. Roshen вдохновился примерами Microsoft Theater и Карнеги-холла", - добавил Порошенко.

Стоит отметить, что это будет первый в Украине концертный зал для выступлений большого симфонического оркестра с хором. Для примера, Германия имеет 7 залов мирового уровня. В соседней Польше за последние годы открыли два таких заведения.

Концерт-холл будет иметь большой акустический концертный зал на 1800 зрителей и камерный зал на 400 зрителей. А также необходимую инфраструктуру для репетиций музыкантов и хоров.

Бюро Snøhetta, выигравшее архитектурный конкурс, - одно из самых известных и авторитетных архитектурных бюро в мире. Оно было основано в 1989 году в Норвегии. Среди самых известных проектов бюро - опера в Осло, Библиотека Олександрина в Египте, художественный музей Лиллехаммера, а также павильон Национального мемориального музея 11 сентября в Нью-Йорке.