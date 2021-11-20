ru ua
Сб, 20 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Где встречать Новый год: цены на посуточную аренду в Карпатах, Киеве, Одессе и Львове

Новина українською →
Суббота 20 ноября 2021 13:15
Где встречать Новый год: цены на посуточную аренду в Карпатах, Киеве, Одессе и Львове Фото: среди запросов – "дом с камином", "коттедж", "чан", "баня" (flickr.com)
Автор: Леся Панченко

Перед новогодними праздниками рынок посуточной аренды оживляется. Арендодатели увеличивают количество предложений квартир и домов для праздничных каникул. Украинцы уже активно ищут и бронируют варианты.

Какое жилье ищут к праздникам и сколько стоит сейчас арендовать недвижимость посуточно на Новый год сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Аренда на Новый год: дом, квартира, отель

Самое популярное направление для дома на сутки – запрос "Карпаты". Уже в октябре его вводили в поисковой строке 6 800 раз. Следом за ним пытаются найти "дом с бассейном", "дом с баней" и "жилье в Буковеле".

В самых популярных поисковых запросах прослеживается новогоднее настроение украинцев и их желание праздновать 2022 год в Закарпатье или за городом. Среди запросов – "дом с камином", "коттедж", "чан", "баня" и просто "новый год", "в горах", "лес".

Для сравнения, запрос с формулировкой "квартира посуточно" украинцы искали 51,2 тыс. раз.

Арендодатели реагируют на спрос и увеличивают количество объектов, но пока не увеличивают цены. Например, уже сейчас по всей Украине можно найти почти 11 000 квартир посуточно, 1 250 домов, почти 1 000 хостелов и несколько сотен вариантов гостиниц и баз отдыха.

Квартира на праздники

Больше всего квартир ожидаемо предлагается в Киеве. На втором месте даже зимой – Одесса, а закрывает тройку лидеров Львов. В пятерку также вошли Харьков и Днепр.

При этом по сравнению с ноябрем-декабрем 2020 года, уже в сентябре-октябре 2021-го можно наблюдать увеличение стоимости до 25%.

Однокомнатные квартиры посуточно выросли в цене на 7% в среднем по стране.

  • Рекордный рост в Чернигове – на 20%, средняя цена там 500 грн/сутки.
  • В Киеве в октябре выросли цены на 19%.
  • В Виннице показатель роста составил 17%.
  • В Днепре однушка посуточно стала стоить на 8% дороже.
  • В Одессе квартиры на праздники подорожали на 12%.

Уже в октябре, по сравнению с прошлым месяцем, особенно увеличился спрос на однушки в отдельных городах. Арендаторы стали интересоваться на 41% больше жильем в Чернигове, на 39% – в Хмельницком, на 21% – в Виннице.Где встречать Новый год: цены на посуточную аренду в Карпатах, Киеве, Одессе и ЛьвовеФото: pinterest

Двухкомнатные квартиры рост цен затронул меньше. Всего 4% в среднем по Украине. Больше всего выросла посуточная аренда во Львове и Виннице – на 12,5%.

Арендаторы стали проявлять более активный интерес к объектам в Житомире — на 71%, Николаеве — 36% и в Хмельницком — 31%.

Трехкомнатные квартиры сейчас можно снять посуточно на 3% дороже. При этом в Запорожье, Кропивницком и Луцке арендная плата за сутки выросла более чем на 20%. Больше всего выросло предложение трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске — на 84%.

Что касается спроса, в октябре за месяц пользователи стали на 83% больше отзываться на объявления в Херсоне.

В Черкассах упала стоимость аренды упала, при этом интерес к трёшкам повысился на 79%. На 65% активнее стали интересоваться большим жильем в Житомире.

Октябрь

2021

(цена за сутки в грн)

1-комнатные

2-комнатные

3-комнатные

Киев

800

1 100

1 700

Одесса

600

750

1 300

Львов

600

800

1 200

Днепр

600

700

650

Харьков

500

700

1 050

Ивано-Франковск

500

600

875

Хмельницкий

500

500

600

Черновцы

550

600

775

Стоимость жилья посуточно в популярных направлениях Украины (данные ОЛХ Недвижимость)

Новый год за городом: дома и коттеджи

К новогодним праздникам арендодатели начинают сдавать больше домов. Особенно это заметно в Киеве — сейчас там на 9% выросло количество предложений для тех, кто хочет посуточно арендовать частный дом или коттедж. На втором месте — Славское (Львовская обл), на третьем — Яремче (Ивано-Франковская обл).

Цены на дома в городах, где предлагают больше объектов в октябре, выглядят так:

  • Киев — 5 000 грн/сутки
  • Днепр — 3 000 грн/сутки
  • Одесса — 2 500 грн/сутки
  • Харьков — 2 000 грн/сутки
  • Яремче — 1 200 грн/сутки
  • Славское — 850 грн/сутки

Ранее мы рассказывали, чего больше всего боятся украинские арендодатели.

Также мы сообщали, що часть собственников готовы снизить арендную плату на отопительный сезон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье Новый год Аренда недвижимости
Мнения
Юлия Ковбаса
Инвестиции в новостройки: стоит ли покупать жилье в эпоху карантинов
Юлия Ковбаса
лидерка качества контента в OLX
Александр Насиковский
Устойчивое развитие современного жилого комплекса: три основных критерия
Александр Насиковский
основатель и управляющий партнер группы компаний DIM
Богдан Ваколюк
Стоит ли вкладываться в жилые комплексы в пригороде: инструкция для инвестора
Богдан Ваколюк
соучредитель Гостомель Residence
Владимир Копоть
ТОП-7 реестров, которые помогут определить риски новостройки и надежность застройщика
Владимир Копоть
юрист, соучредитель и руководитель сервиса Monitor.Estate
Все мнения